北市行善社宅電梯「5天壞1次」 陳怡君爆：住戶還被嗆不爽不要住

台北市議員陳怡君近日接獲北市行善社宅住戶陳情，電梯故障且5天壞一次，住戶崩潰，甚至若住戶對社宅缺失有意見，還被出言恐嚇「不爽不要住」，她要求新上任的市府必須對社宅做總檢討。對此，北市都發局澄清，絕無對社區住戶施壓等情事，電梯均於通報當日完成修復，恢復正常使用。

行善社宅住戶反映，指年後開工日一出門就遇到電梯故障，許多一早外出上班、買菜、運動的居民苦等多時，最後只得步行上下樓。陳怡君說，北市社宅的施工驗收處處掉漆，淹水、漏水、電梯罷工等等低級錯誤層出不窮。

她說，像是小彎社宅，自去年5月啟用至今，260天內通報電梯故障12次，等於平均每三個禮拜就壞一次，而且壞的不只一處，從門禁卡感應無效、按鈕故障、照明故障、外門無法關閉、電梯停擺等，加起來就有九大類故障樣態，根本是「歸組壞了了」。

她說，更誇張的是行善社宅，自去年12月15日啟用，電梯3天內就發生故障，短短45天更發生六種故障，幾乎都是電梯直接罷工，一共通報9次維修，等於每5天壞1次，住戶崩潰，直呼市府的新建工程品質太離譜，質疑都發局當時是怎麼驗收的？

此外，也有民眾陳情指出，若住戶對社宅缺失有意見，就會在社區內遭受來自住都中心帶風向的輿論霸凌，甚至還被出言恐嚇「不爽不要住」等詞，社宅工程施工及驗收品質低落的現象背後，是否藏有人謀不臧、官商袒護的沉痾？

都發局表示，行善社宅住戶反應電梯故障等問題，經查自去年入住迄今有9件報修通報案，為小零件設備故障，包括電梯內照明不亮、面板顯示訊號異常、電梯叫車停等時間較長等，均於通報當日完成修復，恢復正常使用。

都發局強調，住戶反應問題，現場物管及維修人員於接獲通報後，均立即進場修繕完畢，且絕無對社區住戶施壓等情事，都發局後續將持續精進「162快速服務」及驗收、驗屋等品質管控機制，以提升社宅整體品質。