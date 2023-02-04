空軍三重一村2D奇幻眷村特展 2.0再添在地懷舊元素

新北市眷村文化園區空軍三重一村先前推出「2D奇幻眷村」特展，成為廣受好評的熱門打卡點，此次2.0版本再度加入如眷村花磚、跳格子等在地懷舊元素，讓不少參觀民眾直呼「怎麼拍都有型」。

新北市文化局說明，2D白底黑線條的漫畫風席捲全亞洲，從飾品包包、到餐飲業裝潢，搶眼又吸睛，為了搶搭流行風潮，特別邀請台灣2Dcafe專屬授權團隊「十一百造設計」，為一村量身訂做「奇幻眷村」特展，包含歌廳秀大舞臺、飲料吧、黑膠音樂廳、展場實體復古麥克風及吉他等。

文化局指出，此次2.0版本設計師提煉空軍三重一村特有元素，用電腦繪圖技術，從牆面到地面一筆一畫繪出美麗的花磚、精神標語、砲陣地遺跡及跳格子廣場，以及三重最知名的秀英花、明星花露水、黑膠唱片還有老電影等，帶領觀者穿梭在虛擬與現實、平面到立體之間，強烈的黑白風格與視角，吸引許多民眾網紅前來打卡，享受視覺暴衝的快感與驚喜。