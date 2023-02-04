YouBike煞車出問題害摔車？公共自行車傷害險無法理賠

有民眾投訴，日前在台北市騎乘Youbike時，因煞車失靈摔車受傷，微笑單車客服以「車輛未受損、煞車沒壞」回覆傷者，避談賠償也沒道歉，且公共自行車傷害險也無法理賠。北市交通局說，微笑單車公司處理的流程沒問題，但民眾因車輛瑕疵發生意外，可攝影存證，未來有爭議可透過消費爭議申訴處理。

民眾表示，1月30日騎YouBike到捷運站，在巷子要轉彎時看見機車駛過，當結果疑似煞車鎖太緊，才輕輕按左煞車就急煞整個人彈出去，和平時騎的YouBike有所不同，回神後已經摔倒在地上，導致右膝、雙手挫傷，必須到診所包紮，當晚致電微笑單車客服描述狀況，告知煞車恐有問題。

民眾指出，客服2天後來電，表示已檢查事故腳踏車，還說煞車沒問題，腳踏車也沒有損壞，不需要任何賠償，還要他好好休息。他認為，腳踏車沒事，但人受傷了，微笑單車卻一句道歉也沒，難道事後把煞車修好了才說沒問題嗎，因煞車損壞導致使用者受傷誰要負責？

根據微笑單車的公共自行車傷害險內容，騎乘發生死亡、失能（殘廢）及住院方能請理賠，不含車輛故障導致意外的理賠，若因此受傷使用者恐求償無門。對此，交通局回應，微笑單車公司接獲投訴後，會先讓車輛下線，檢查完成後才會回覆民眾，並檢視是否符合傷害險標準，處理程序沒有問題。

交通局表示，若民眾碰到公共自行車有瑕疵，包括輪胎、煞車等設備出問題，而發生意外，使用者可以在事發後立刻拍影片、照片保全證據，保障自身權益，但最終還是必須視微笑單車車輛回收檢查結果為主。