北大停二BOT建複合商場案 第二次公告招商截至3月8日

新北三峽北大特區近期持續發展，為滿足該區公共服務及消費需求，區內「台北大學特定區停二用地」將以BOT方式辦理招商，由平面停車場轉型為休閒複合式商場。新北經發局今第二次公告招商，新增開發廠商收取「共通性管理費用」相關規定，以維持實質營運品質，提升投標意願，期限截至3月8日止。

經發局說明，北大停二為都市計畫停車場用地，面積約6200平方公尺，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園等地區，市府評估整體開發可行性，亦為未來黃金10年指標發展性地區之一。

考量北大特區人口迅速成長且地區發展日漸成熟，為滿足停車場多目標使用，採民間參與投資（BOT）模式招商，引進民間資金、增加市庫收入、活絡商圈發展。

經訪商蒐集市場回饋，考量經濟效益，新增投資人可收取「共通性管理費用」規定，盼提高廠商投標意願，藉由公私合作達成土地利用效益最大化、豐富地方生活機能並驅動經濟新動能的三贏局面。

經發局指出，該招商案興建營運期為50年，成功招商後將規畫設411個汽車停車位、260個機車停車位，維持既有停車場使用功能，同時在公設多目標容許範疇內，賦予土地更加多元使用效益。

也期望透過引進民間資金與創新巧思，建構複合式商業服務、立體停車場及設置2020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援，同步翻轉在地商業，邁向多元化機能。