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北大停二BOT建複合商場案 第二次公告招商截至3月8日

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「台北大學特定區停二用地」規畫2020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援（模擬圖）。圖／新北經發局提供
「台北大學特定區停二用地」規畫2020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援（模擬圖）。圖／新北經發局提供

新北三峽北大特區近期持續發展，為滿足該區公共服務及消費需求，區內「台北大學特定區停二用地」將以BOT方式辦理招商，由平面停車場轉型為休閒複合式商場。新北經發局今第二次公告招商，新增開發廠商收取「共通性管理費用」相關規定，以維持實質營運品質，提升投標意願，期限截至3月8日止。

經發局說明，北大停二為都市計畫停車場用地，面積約6200平方公尺，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園等地區，市府評估整體開發可行性，亦為未來黃金10年指標發展性地區之一。

考量北大特區人口迅速成長且地區發展日漸成熟，為滿足停車場多目標使用，採民間參與投資（BOT）模式招商，引進民間資金、增加市庫收入、活絡商圈發展。

經訪商蒐集市場回饋，考量經濟效益，新增投資人可收取「共通性管理費用」規定，盼提高廠商投標意願，藉由公私合作達成土地利用效益最大化、豐富地方生活機能並驅動經濟新動能的三贏局面。

經發局指出，該招商案興建營運期為50年，成功招商後將規畫設411個汽車停車位、260個機車停車位，維持既有停車場使用功能，同時在公設多目標容許範疇內，賦予土地更加多元使用效益。

也期望透過引進民間資金與創新巧思，建構複合式商業服務、立體停車場及設置2020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援，同步翻轉在地商業，邁向多元化機能。

經發局長何怡明表示，北大特區涵蓋三峽及樹林部分區域，發展至今十年有成，區內住房規畫完善，數十年間已吸引大量人口進駐，具備穩固人口紅利基礎，再加上捷運三鶯線即將到位，在交通便利及招商案所提供的商業機能下，整體深具發展潛力。

「台北大學特定區停二用地」屬都市計畫停車場用地，基地面積約6200平方公尺。圖／新北經發局提供
「台北大學特定區停二用地」屬都市計畫停車場用地，基地面積約6200平方公尺。圖／新北經發局提供
新北經發局認為，「台北大學特定區停二用地」基地周邊以大型住宅社區為主，未來開發後，可提供不同年齡層之在地居民所需商業、育樂、及公共服務機能。圖／新北經發局提供
新北經發局認為，「台北大學特定區停二用地」基地周邊以大型住宅社區為主，未來開發後，可提供不同年齡層之在地居民所需商業、育樂、及公共服務機能。圖／新北經發局提供

停車場 新北

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