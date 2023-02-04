議員爆「藝術入店」觀傳局長放鳥 陳淑慧：局長非主角

北市觀傳局為了台灣燈會，舉辦3場次媒體踩線團宣傳活動，北市議員簡舒培今爆料，日前店家才反映「藝術入店」宣傳不足，觀傳局昨帶媒體踩線，未料局長陳淑慧臨時放鳥，被批評是首長無心。陳淑慧回應，昨晚有其他燈會工作要處理才沒到場，而踩線團的主角是店家和藝術家，局長不是主角。

簡舒培今早在Facebook發文，指日前店家反映觀傳局對「藝術入店」宣傳不足，很多民眾都以為藝術品是商家自己做的，在媒體報導才緊急聯絡當地里長、邀集商家，並告知昨晚將由觀傳局局長陳淑慧帶媒體踩線，推銷藝術入店活動，當地里長及店家都以為北市府終於要認真推廣了。

不過簡舒培爆料，陳淑慧昨天臨時放鳥，身為台灣燈會主責單位的首長，她放生了里長、店家、藝術家、媒體、市府同事，也放生自己，因為首長無心 ，媒體參與不踴躍 ，只有2家媒體到場，不但害里長及滿心期待的商家們白跑一趟，還達不到任何的曝光效果。

簡舒培說，台北市長蔣萬安無法掌握狀況，負責督導台灣燈會的副市長林奕華，又因為沒收大安區立委，拖到昨日才就任，導致明天就是元宵節，活動宣傳仍一團混亂，完全沒到位。現在面對蔣市府的第一場重大活動依然處處掉鏈、螺絲掉滿地，令人不敢想像之後的市政情況會有多糟。

對此，陳淑慧在台灣燈會例行記者會中回應，任何媒體踩線活動，主角都是店家與藝術家，局長本身應該不是主角。其實43家藝術入店活動，如果沒看到畫面會不知道有什麼可看性，所以才要辦理踩線團，而作品陸續亮相後，才能對藝術品有想像。

陳淑慧說，台灣燈會的指揮中心成立後，有很多現場事情和後續工作要處理，所以團隊要分工，昨天現場還有其他觀傳局的人在現場，還是希望多留點時間讓藝術家和店家多多宣傳。

觀傳局強調，2月1、2、3日皆分別有10家以上媒體，每日皆有20至40位平面、電子、廣播及網路媒體到場採訪，媒體參與程度踴躍。