快訊

逾40年來首例叛國罪！英國男持弩弓潛入城堡稱「我來殺女王」

過勞奪命！ 60多歲男染疫大白肺、腦出血 插葉克膜救不回

「海龜之父」不再救龜 不會做公關上媒體 才與海保署決裂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員爆「藝術入店」觀傳局長放鳥 陳淑慧：局長非主角

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市觀傳局一連三日針對不同主題舉辦媒體踩線團，希望能推廣台灣燈節相關活動。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局一連三日針對不同主題舉辦媒體踩線團，希望能推廣台灣燈節相關活動。圖／北市觀傳局提供

北市觀傳局為了台灣燈會，舉辦3場次媒體踩線團宣傳活動，北市議員簡舒培今爆料，日前店家才反映「藝術入店」宣傳不足，觀傳局昨帶媒體踩線，未料局長陳淑慧臨時放鳥，被批評是首長無心。陳淑慧回應，昨晚有其他燈會工作要處理才沒到場，而踩線團的主角是店家和藝術家，局長不是主角。

簡舒培今早在Facebook發文，指日前店家反映觀傳局對「藝術入店」宣傳不足，很多民眾都以為藝術品是商家自己做的，在媒體報導才緊急聯絡當地里長、邀集商家，並告知昨晚將由觀傳局局長陳淑慧帶媒體踩線，推銷藝術入店活動，當地里長及店家都以為北市府終於要認真推廣了。

不過簡舒培爆料，陳淑慧昨天臨時放鳥，身為台灣燈會主責單位的首長，她放生了里長、店家、藝術家、媒體、市府同事，也放生自己，因為首長無心 ，媒體參與不踴躍 ，只有2家媒體到場，不但害里長及滿心期待的商家們白跑一趟，還達不到任何的曝光效果。

簡舒培說，台北市長蔣萬安無法掌握狀況，負責督導台灣燈會的副市長林奕華，又因為沒收大安區立委，拖到昨日才就任，導致明天就是元宵節，活動宣傳仍一團混亂，完全沒到位。現在面對蔣市府的第一場重大活動依然處處掉鏈、螺絲掉滿地，令人不敢想像之後的市政情況會有多糟。

對此，陳淑慧在台灣燈會例行記者會中回應，任何媒體踩線活動，主角都是店家與藝術家，局長本身應該不是主角。其實43家藝術入店活動，如果沒看到畫面會不知道有什麼可看性，所以才要辦理踩線團，而作品陸續亮相後，才能對藝術品有想像。

陳淑慧說，台灣燈會的指揮中心成立後，有很多現場事情和後續工作要處理，所以團隊要分工，昨天現場還有其他觀傳局的人在現場，還是希望多留點時間讓藝術家和店家多多宣傳。

觀傳局強調，2月1、2、3日皆分別有10家以上媒體，每日皆有20至40位平面、電子、廣播及網路媒體到場採訪，媒體參與程度踴躍。

台灣燈會 觀傳局 台北市長

延伸閱讀

今到任北市副市長 林奕華：已繳回2月立委剩餘日數薪資

林奕華任北市副市長 已繳回立委剩餘日數薪資

燈會多花1.24億 蔣萬安：不限一區而是城市光廊

林奕華今到任副市長 蔣萬安：負責教育文化長照等業務

相關新聞

林奕華副市長上工 繳立委剩餘日薪

台北市副市長林奕華昨天到任，綠營批是延後到任、沒收立委補選。林奕華強調，因在立法院黨團負擔很大責任，當初已有跟市長蔣萬安...

北大停二BOT建複合商場案 第二次公告招商截至3月8日

新北三峽北大特區近期持續發展，為滿足該區公共服務及消費需求，區內「台北大學特定區停二用地」將以BOT方式辦理招商，由平面...

議員爆「藝術入店」觀傳局長放鳥 陳淑慧：局長非主角

北市觀傳局為了台灣燈會，舉辦3場次媒體踩線團宣傳活動，北市議員簡舒培今爆料，日前店家才反映「藝術入店」傳不足，觀傳局昨帶...

新北環教場所再添2區好去處 體驗與自然共生、客家文化

為讓民眾有更多環境教育空間，新北近期再添2處文化與自然兼容並蓄的好去處，分別是位於三峽區的「新北市客家文化園區-哈客樂園...

台灣燈會安心如廁 環保局出動多功能全齡化親善流廁車

2023台灣燈會「光源台北」明天登場，這幾天多數燈區已點亮試營運，北市環保局為方便民眾於燈會現場能就近且安心如廁，這次燈...

新科議員點將／柳采葳安全議題 倡設食安官

國民黨台北市新科議員柳采葳出身TVBS電視台，當選北市中山大同區市議員，再添主播轉戰議員成功之例，也成北市議會嬌點之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。