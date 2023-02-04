新北環教場所再添2區好去處 體驗與自然共生、客家文化

為讓民眾有更多環境教育空間，新北近期再添2處文化與自然兼容並蓄的好去處，分別是位於三峽區的「新北市客家文化園區-哈客樂園」，及轄內首座以水土保持類型通過認證的金山區「法鼓心靈環保教育園地」民眾可感受環保知性之旅，觸發愛護環境的心，並建立永續發展的觀念。

環保局說明，新北市目前已累計有19處「環境教育設施場所」，遊客可透過環境教育深度體驗自然及在地風土民情，拉近與土地的距離。「新北市客家文化園區─哈客樂園」環教課程以「Go！社會客」與「Run！自然客」為主題，帶領遊客深度了解客家文化，特別是客家文化中尊重天地萬物的環境倫理觀念，強調透過行動回饋所居住的環境。

園區亮眼的土樓式厚重拱型大門，象徵客家硬頸精神，館內展示了許多傳統客家文物，融合傳統文化與現代創意思維，而館外更提供踩高蹺、扯鈴、陀螺等各式童玩，讓遊客懷舊體驗。

環保局指出，位於金山區的「法鼓心靈環保教育園地」為新北市第一個水土保持類型認證的環教場所，是個可以放鬆身心、遠離塵囂的靜謐之地；園區結合場域特色發展的環教課程包括「慢行聽禪─和大自然在一起」與「心靈水保─保持山林原貌」，讓參訪者在山水之間體驗與自然共生。

園區占地約25公頃，以創辦人聖嚴法師推廣的「心靈環保」理念為核心，各項建設皆力求「保護生態」，具體展現在低環境衝擊建築、水土保持、靜心步道及里山倡議等方面。