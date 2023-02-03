交通部推公共運輸月票 蔡適應：1200月票政見正面回應

交通部今天發布聞稿明確表示會推動公共運輸月票。立委蔡適應說，好的政策，他會來努力促成，去年選舉期間所提出的「首都通1200通勤月票」政見，得到交通部正面的回應，雖然詳細的內容還沒有提出，他會持續追蹤、推動。

交通部今天發布新聞稿，六都市長昨天與行政院長陳建仁茶敍表達公共運輸月票，王國材在會中表示，北北基桃、中彰投、南高屏3大都會生活圈的通勤月票，已納入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理。

蔡適應今天說，交通部宣布將透過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，納入去年他提出的「1200首都通通勤月票」規畫。

蔡適應表示，去年便提出此構想，並且持續與中央執政團隊積極溝通，對於公共運輸的通勤族，提供更多的照顧，來減輕其交通費用上負擔。要感謝交通部長王國材將1200首都通月票納入這次特別條例。

蔡適應說，目前北北基桃1200月票方案初步規畫方向，將緊密連結大台北都會生活圈，補貼通勤通學族運具，包括生活圈內國道客運、市區公車、台鐵／捷運、機場捷運及公共自行車等。交通部公路總局也已邀集各縣巿交通首長座談，聽取地方需求及意見，預計2月底前完成方案相關申請及計畫規畫規範。

他表示，好的政見提出與落實是需要法源依據及跨部會縝密溝通協調，更應考量實際可行性。例如謝市長當初提出補貼買Gogoro政見，屬於「私人運具」，要中央政府補助有相當困難。適應當時提出 1200 月票是屬推廣公共運輸，與補貼購買Gogoro相比，不僅性質不同，更具有可行性。