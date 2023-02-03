被侯友宜點名效率要提高 自來水公司2點回應施工困難處

新北市長侯友宜昨天在行政院會上指出，新北跟桃園一樣，中央應該整體檢討老舊管線。自來水公司今天表示，公司近年都有編列預算汰換老舊管線，新北的老舊管線遍佈各區，且道路交通流量大，加上開挖經常發現公共管線複雜量多，導致汰換困難。

自來水公司表示，目前每年度都有安排經費汰換老舊自來水管，以新北為例，2020、2021年都有編列10億元經費，今年也會持續辦理管線汰換工程降低爆管風險。

目前已完工的工程路段包含板橋懷德街、土城中華路二段、樹林俊英街，需要更換大管線的路段包含樹林保安街、三峽復興路等都已完工，目前施工中的路段包含板橋萬板路、土城裕民路、板橋縣民大道及新莊中正路及新北大道管線汰換工程。

自來水公司表示，新北的老舊管線普遍各個區域，都是需要汰換，沒有特別集中在哪個區，公司這幾年都陸續投入經費不斷更換，每一季都會與新北市水利局召開自來水管線汰換會議，管控汰換管線長度與區域。

自來水公司指出，雖受到工程成本提升影響，公司還是會增加經費，以利推動管汰工程，另施工困難點分為兩方面，一是交通流量問題，新北市屬於都會區，若施工路段的管線較大，施工範圍也要擴大，佔用道路面積就會造成用路人不便，二則是開挖過程中，都會發現很多公共管線，造成管線汰換困難，若有相關狀況，就會與市府水利、交通、養工處合作，協助公司與其他管線單位協調遷移，以利推動工程。