台灣燈會踩街遊行2月5日登場 台北靈安社百人打頭陣

「2023台灣燈會在台北」5日登場，當天下午1時30分至下午3時30分將舉辦踩街遊行，將由無形文資保存者「台北靈安社」百人隊伍打頭陣，還有日本、韓國、佛朗明哥文化演出等。

台北市文化局今天發布新聞稿指出，台灣燈會踩街遊行將於5日盛大登場，遊行隊伍將從台北市政府南側大門出發，由松壽路行經市府路，並在市府西側大門進行精彩定點表演，再轉至松高路回到市府，逾500名表演者將帶來包含舞蹈、雜技等兼具傳統優雅與當代震撼的華麗演出。

文化局表示，有百年歷史的無形文資保存者「台北靈安社」將以百人隊伍為遊行開場，更以具有古物身分的謝范二將軍開道，用北管嗩吶、吹鼓帶來響徹雲霄的開場演出。

而「何曉玫MeimageDance」的「默島進行曲」將帶來瑰麗藝閣的真人扮偶；身聲劇場「神獸奇幻之旅」以台灣特有物種雲豹、白海豚、紫斑蝶、大冠鷲為發想，呈現騰雲、駕霧、乘風、破浪的意象；國立台灣戲曲學院青年劇團的「繽紛海洋奇幻秀」，結合平衡車、柔術、雜耍等民俗特技，創造美麗多元的海底世界。

踩街遊行還邀請日本北海道科學大學－相羅、四季舞（日本三重）、笑〝（日本名古屋）與TRUCKYOSAKOI BY CHIFURE（日本高知）等團隊，以日本知名夏日祭典「夜來祭Yosakoi」為主軸帶來熱鬧祭典舞蹈；韓國傳統舞蹈團也將演出韓國傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」；精靈幻舞舞團將以狂野奔放的佛朗明哥探戈調舞蹈，帶來自由熱情的吉普賽風情。

另外，台北市交通局表示，燈會營運期間信義區周邊道路將實施交通管制，公車配合活動期間，週六、日及2月5日踩街遊行活動交管調整行駛動線，預估將有34線公車及國道客運路線改道、25個站位取消，詳細資訊可上「2023台灣燈會在台北」官網查詢。