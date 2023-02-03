燈會多花1.24億 蔣萬安：不限一區而是城市光廊

2023台灣燈會在台北，遭批耗資新台幣7.8億元、史上最貴，且比去年多花1.24億元。台北市長蔣萬安今天表示，這次燈會不限一區、而是城市光廊概念。

蔣萬安下午出席台北市吉瑞慈善公益協會捐贈2輛小型復康巴士捐贈典禮，並接受媒體聯訪。記者提問，台灣燈會預算問題以及台北市議員秦慧珠日前爆料指稱蔣萬安及台北市觀傳局長陳淑慧答不出預算數字一事。

對此，蔣萬安指出，台北市府編列5.8億元、中央編列約2億多元，已請觀傳局提供精確數字。

記者追問，今年北市自編預算比去年台灣燈會在高雄多1.24億元，花在哪裡？

蔣萬安回答，這次展區不像過去一樣限制在一個區塊，而是城市光廊的概念，從台北101到市府大樓、國父紀念館、松菸文創園區，一路到忠孝東路及東區商圈等，規模及設計都希望做到最好。

記者提問，昨天六都首長自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後首次列席行政院會，是否討論包含統籌分配款、1200元交通月票等議題。

蔣萬安回應，昨天會議上大家的確對統籌分配款有很多討論，各首長也都提出意見，未來中央會邀集相關部會研議。

蔣萬安表示，昨天他在院會首度發言就提出北北基桃月票計畫，希望能夠減輕通勤族負擔、鼓勵搭乘大眾運輸、緩解交通壅塞等，都是刻不容緩的議題，希望中央兌現承諾，中央地方通力合作，能夠真正達到這幾個目標。

另外，台北市副市長林奕華今天正式就任，蔣萬安指出，林奕華很快速地投入市府會議，接下來負責教育、文化、長照等業務，團隊攜手努力推動市政。