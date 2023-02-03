年節愛心不斷 淡水區公所獲贈現金助弱勢

軍友社榮譽理事長李棟樑派關係企業代表到淡水區公所拜訪淡水區長巫宗仁，捐出新台幣15萬元現金，給區公所做為幫助淡水弱勢家戶的善款用途，淡水區公所將協助把溫暖的關懷送到弱勢家戶手中。

新北市有許多家庭資源不足的弱勢，軍友社榮譽理事長李棟樑先生過去就認養了500戶的家庭，希望在每年三節時，都能夠來關心他們，透過區公所的協助，將善款實質幫助需要的家庭。

淡水區長巫宗仁表示，相當感謝社會企業的幫助，讓在淡水區的弱勢家庭可以有社會的溫暖關懷，區長更提到其實區公所每年都會針對淡水區各里低收入戶，舉辦物資發放與紅包活動，加上社會上有許多在地宮廟、金融機構、企業等等的幫助，讓生活困苦的民眾，可以透過行政機關的協助之下，將溫暖的關懷送到他們手中。