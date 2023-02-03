自備大蛋糕慶生 瑞芳里長聯誼會新會長70大壽

按照往例，新北市里長生日皆會由區長致贈生日蛋糕，今(3)日適逢瑞芳區里長聯誼會會長黃茂峻的70大壽，他自己準備兩層18吋大蛋糕與公所同仁分享，新到任區長楊勝閔也送上祝福，也期許未來攜手為瑞芳地區民眾帶來更好的生活。

瑞芳區長楊勝閩，今天是里長聯誼會會長黃茂峻的生日，他也特地送上祝福，並邀請公所同仁一起慶生，未來也會攜手和里長合作，將里內基礎建設到位，區公所會全力協助。

瑞芳區里長聯誼會會長黃茂峻說，擔任里長多年，這次首度擔任里長聯誼會會長的角色，身負重任，今天也很高興有新區長和公所同仁一同幫他慶生，他也許願祝福未來區公所一切順利，也期勉自己和新到任區長可以為地方的福祉盡自己最大的心力。