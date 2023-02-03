自備大蛋糕慶生 瑞芳里長聯誼會新會長70大壽
按照往例，新北市里長生日皆會由區長致贈生日蛋糕，今(3)日適逢瑞芳區里長聯誼會會長黃茂峻的70大壽，他自己準備兩層18吋大蛋糕與公所同仁分享，新到任區長楊勝閔也送上祝福，也期許未來攜手為瑞芳地區民眾帶來更好的生活。
瑞芳區長楊勝閩，今天是里長聯誼會會長黃茂峻的生日，他也特地送上祝福，並邀請公所同仁一起慶生，未來也會攜手和里長合作，將里內基礎建設到位，區公所會全力協助。
瑞芳區里長聯誼會會長黃茂峻說，擔任里長多年，這次首度擔任里長聯誼會會長的角色，身負重任，今天也很高興有新區長和公所同仁一同幫他慶生，他也許願祝福未來區公所一切順利，也期勉自己和新到任區長可以為地方的福祉盡自己最大的心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言