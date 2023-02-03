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元宵小提燈免費送 貢寮公所、2宮廟連兩日發放

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新北市兔年小提燈，貢寮區公所在今(3)日及明(4)日一連兩天，分別在區公所2樓服務台和東興宮、仁和宮發放，數量有限，送完為止。 圖／觀天下有線電視提供
新北市兔年小提燈，貢寮區公所在今(3)日及明(4)日一連兩天，分別在區公所2樓服務台和東興宮、仁和宮發放，數量有限，送完為止。 圖／觀天下有線電視提供

今年新北市兔年小提燈名為「好運(孕)兔」，貢寮區公所在今(3)日及明(4)日一連兩天，分別在區公所2樓服務台和東興宮、仁和宮發放，數量有限，送完為止。

長長的耳朵，敏捷的動作，加上圓滿的身形，溫和的個性，與世無爭，多子多孫是兔子給人的印象，這款好運(孕)兔在設計時，就是朝向圓滿親和趣味實用的方向為主。

2023新北兔年小提燈不僅好提，好戴，更是好好玩，提線前端分別插入兔子身體兩側的對應孔，就可以帶在頭上，同時可調節頭圍大小，大人小孩都可以喔。

另外將好運(孕)兔戴在頭上後，只要抽拉前腳，兔子的耳朵即前後搖擺動了起來。增添更多互動的樂趣。好運(孕)兔的提線上有兔子拿著金鏟子(金產子)所構成的提帶，加上身上繪有小兔跳躍及幸運草的圖案，意寓多子多孫、幸福、幸運都圓滿。

貢寮區區長柯建輝說，一年一度的新北小提燈，貢寮區「新北好運兔」，第一場次發放為(3)日星期五下午四點到六點，發放地點在公所2樓服務台前；第二場次發放時間是(4)日星期六上午10點至發完為止，發放地點為公所2樓服務台前、東興宮、仁和宮，數量有限，請民眾把握。

貢寮 兔年

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