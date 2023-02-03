平溪天燈節交通管制出爐 警籲搭乘大眾運輸

平溪天燈節即將在2月5日元宵節登場，因為疫情解封，預估會湧進大批人潮車潮，對此，各單位嚴陣以待，尤其交通管制等措施也出爐，瑞芳警分局則呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，以避免找停車位，也可以節省不少時間。

因應活動會場周邊路幅狹小及進、散場人潮及車潮眾多，瑞芳分局從活動當天上午10點起至晚上12點，針對市道106線相關周邊道路實施交通彈性管制。從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區頂坪路口，及活動會場周邊道路，除居住在地民眾、領有通行證車輛、接駁公車、活動相關人員車輛外，其餘車輛均會視車流狀況做彈性調控管制。

瑞芳分局交通組組長黃啟峰說，民眾如要到會場可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處，搭乘交通接駁公車至活動會場，在此也呼籲民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往。

新北市平溪天燈節相關活動及詳細交通資訊，民眾可上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北市警察局查詢。