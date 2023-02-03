馬偕醫學院辦冬令營 盼啟孩子們學醫興趣

馬偕醫學院落實深耕在地，攜手新北市教育局，在寒假期間辦理小小醫學冬令營活動，進行為期兩天的營隊活動，讓學生了解醫學院的特色，藉以啟發醫學興趣，期待能夠讓更多的北海岸子弟願意踏入醫事領域，為社會大眾來服務。

馬偕醫學院主任秘書申永順指出，這次的活動特別感謝已故的陳盈蓉女士慷慨捐款，不但讓醫院的學生得到學習上的支持，更加還能夠讓學生們回饋社會辦理營隊，將多元的醫學知識，透過有趣的教案與活動傳承給北海岸的小學弟、妹，也期盼透過兩天有趣的冬令營，能夠促發孩子們學醫的興趣，未來一起加入醫學院的大家庭。

馬偕醫學院學務長蕭旭府說，以往醫學院的學生們在全台各地偏鄉像實踐大學生社會責任計劃，反觀在自己學校所在地的北海岸，針對鄰近學子開辦營隊卻是頭一次，馬偕醫學院期待能夠透過大學生組成的服務隊，在我們在地美麗的北海岸舉辦營隊，陪伴在地學子們，也真正落實大學在地深耕、善盡社會責任的理想。

這次教案內容與活動設計了醫學、護理、聽力及語言等基礎的知識，還有核心教案-骨頭教案、解剖豬心，聽語教案-聽語科學實作、手語與聾人文化，以及醫學主題式闖關等，帶領孩子們有正確的醫學觀念，並培養他們對於醫學領域的興趣，開拓他們的視野，希望未來有更多的北海岸子弟願意踏入醫事領域，服務社會大眾。