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燈節預算答不出來？ 蔣萬安：精確數字請觀傳局提供議員

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪。記者楊正海／攝影

北市議員秦慧珠日前在臉書指台灣燈會的預算數，市長蔣萬安和北市觀傳局，都答不出來。蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪指出，其實台灣燈會北市編列了5.8億的預算，中央編列了大概2億多，很精確的數字也請觀傳局相關局處，提供給秦議員。

另外，對於燈會北市自編預算比去年多了1.24億，蔣萬安說，主要是這次展區，不是再像過去限制在一個區塊，是一個城市光廊的概念，從101到台北市府，到國父紀念館、松菸文創，一路從忠孝東路到東區商圈，特別在東區商圈，也跟店家合作，讓展區入店，相較過去，整個規畫或規模、設計方面，都希望能夠做到最好。

至於有警力配置在上海燈區，並蒐證？蔣萬安說，其實這次燈會各展區都會有相關的安全維護規劃，會配合工作人員來執行。媒體追問，有中國媒體報導市長會去上海燈區觀賞？蔣萬安說，時間允許，他都希望有機會能夠到各展區去看看走走，各個展區都規畫得滿漂亮的，也真的很希望說有機會都可以到各個展區能夠盡量看一看走一走。

台灣燈會 北市 蔣萬安

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