燈節預算答不出來？ 蔣萬安：精確數字請觀傳局提供議員

台北市議員秦慧珠日前在臉書指台灣燈會的預算數，市長蔣萬安和北市觀傳局，都答不出來。蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪指出，其實台灣燈會北市編列了5.8億的預算，中央編列了大概2億多，很精確的數字也請觀傳局相關局處，提供給秦議員。

另外，對於燈會北市自編預算比去年多了1.24億，蔣萬安說，主要是這次展區，不是再像過去限制在一個區塊，是一個城市光廊的概念，從101到台北市府，到國父紀念館、松菸文創，一路從忠孝東路到東區商圈，特別在東區商圈，也跟店家合作，讓展區入店，相較過去，整個規畫或規模、設計方面，都希望能夠做到最好。

至於有警力配置在上海燈區，並蒐證？蔣萬安說，其實這次燈會各展區都會有相關的安全維護規劃，會配合工作人員來執行。媒體追問，有中國媒體報導市長會去上海燈區觀賞？蔣萬安說，時間允許，他都希望有機會能夠到各展區去看看走走，各個展區都規畫得滿漂亮的，也真的很希望說有機會都可以到各個展區能夠盡量看一看走一走。