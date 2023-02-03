快訊

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

1200月票刻不容緩 蔣萬安：應該要盡快落實的政策

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪。記者楊正海／攝影

去年九合一大選，國民黨北北基桃四縣市候選人連線提出1200月票政策，在昨天的行政院院會上，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政都提出希望中央擴大補助。對此，蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪指出，這是刻不容緩的議題，應該要盡快落實的政策。

蔣萬安說，昨天他在院會第一個發言就提出北北基桃月票計畫這件事，很重要是希望能夠減輕通勤朋友的負擔，以及鼓勵大家搭乘交通運輸工具，緩解交通壅塞，以及檢討可能發生的事故，而且更重要除了低碳永續、城市成本、交通效益等角度來看，這都是刻不容緩的議題，也是應該要盡快落實的政策。很希望中央也能兌現承諾，中央地方通力合作，達到這幾個目標。

另外，高雄市長陳其邁抱怨統籌分配款分配不均，高雄比台北大11倍，領的補助比台北少。蔣萬安指出，昨天院會的確對統籌分配款有很多的討論，各個縣市首長也都提出意見跟看法，中央當然也有他們的想法，未來中央也有提出，會邀集相關部會召集做相關的研議。

針對大巨蛋，內政部長林右昌對蔣萬安釋橄欖枝，蔣萬安說，其實上任之後，很快速率市府團隊去大巨蛋視察，也請遠雄進行相關的改善，屆時也會邀請球員來實際地做場地測試，透過他們反饋，來做相關的修正跟調整，所以接下來在試營運的時候，不只林右昌部長，也歡迎市民朋友一起前來大巨蛋。

蔣萬安

延伸閱讀

中媒曝蔣萬安要親賞上海花燈 觀傳局否認：沒這規劃

上任沒收立委補選？林奕華：答應蔣萬安時講好是2月

與副市長李四川分工 林奕華： 我是在軟實力部分

行政院會拋交通月票 蔣萬安提四點：中央擴大補貼、永續財源

相關新聞

1200月票刻不容緩 蔣萬安：應該要盡快落實的政策

去年九合一大選，國民黨北北基桃四縣市候選人連線提出1200月票政策，在昨天的行政院院會上，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜...

台南藍營要求對非法大旺夜市斷水斷電 攤商陳情爆口角

台南市議會國民黨團上午召開記者會，指台南紡購物中心對面平實營區大旺貨櫃市集違法經營夜市，市場處還公告指商業區可申請為攤販...

明天補班日 新北公車、路邊停車格依平日班表價格營運

明天2月4日為補上班上課日，新北市交通局表示，新北市公車將依平日班表營運，調撥車道也比照平日實施，路邊停車格除比照平日照...

新北市青年租金補貼尚有401個名額 2月中開放申請

新北市2022年青年租金補貼已於農曆年節發出，目前還有401個名額可供申請，新北市城鄉局表示，今年2月13日至2月24日...

新北與華科基金會設立助聽器銀行 協助需求者改善聽力

新北市政府與華科基金會合作設立「新北市助聽器銀行」，提供重聽或有聽損民眾免費助聽器試戴服務，並透過雲端系統派案回傳試戴狀...

綠議員質疑儂好上海花燈旁站警 藍議員反批病態恐中

2023台灣燈會重回台北市，上海市以「儂好上海2023新年快樂」花燈參展，北市議員林延鳳接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。