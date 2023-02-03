1200月票刻不容緩 蔣萬安：應該要盡快落實的政策

去年九合一大選，國民黨北北基桃四縣市候選人連線提出1200月票政策，在昨天的行政院院會上，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政都提出希望中央擴大補助。對此，蔣萬安下午出席吉瑞慈善公益協會小型復康巴士捐贈典禮受訪指出，這是刻不容緩的議題，應該要盡快落實的政策。

蔣萬安說，昨天他在院會第一個發言就提出北北基桃月票計畫這件事，很重要是希望能夠減輕通勤朋友的負擔，以及鼓勵大家搭乘交通運輸工具，緩解交通壅塞，以及檢討可能發生的事故，而且更重要除了低碳永續、城市成本、交通效益等角度來看，這都是刻不容緩的議題，也是應該要盡快落實的政策。很希望中央也能兌現承諾，中央地方通力合作，達到這幾個目標。

另外，高雄市長陳其邁抱怨統籌分配款分配不均，高雄比台北大11倍，領的補助比台北少。蔣萬安指出，昨天院會的確對統籌分配款有很多的討論，各個縣市首長也都提出意見跟看法，中央當然也有他們的想法，未來中央也有提出，會邀集相關部會召集做相關的研議。

針對大巨蛋，內政部長林右昌對蔣萬安釋橄欖枝，蔣萬安說，其實上任之後，很快速率市府團隊去大巨蛋視察，也請遠雄進行相關的改善，屆時也會邀請球員來實際地做場地測試，透過他們反饋，來做相關的修正跟調整，所以接下來在試營運的時候，不只林右昌部長，也歡迎市民朋友一起前來大巨蛋。