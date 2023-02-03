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台南藍營要求對非法大旺夜市斷水斷電 攤商陳情爆口角

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團召開記者會，抨擊大旺貨櫃市集違法變夜市，掛羊頭賣狗肉行為，市府卻漠視處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團召開記者會，抨擊大旺貨櫃市集違法變夜市，掛羊頭賣狗肉行為，市府卻漠視處理。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團上午召開記者會，指台南紡購物中心對面平實營區大旺貨櫃市集違法經營夜市，市場處還公告指商業區可申請為攤販使用，是否要就地合法化，痛斥當地原本要發展為台南信義區，現在卻淪為攤商夜市，經發局只開罰2次各罰1萬及2萬元，漠視掛羊頭掛狗肉行為，要求經發局強硬開罰甚至斷水斷電；攤商代表和住戶到會場陳情，一度和議員爆發口角，要求聽取他們的心聲，兼顧地方發展及攤商生計。

黨團書記長蔡育輝指出，國防部平實營區市府定位為台南信義區，花費10多億元規畫轉運中心，2年多前大旺夜市業者，就在平實營區5000坪土地上，挖水溝、拉水電、畫好828個格位，開始招商，每一格每月租金4000元，還加2萬5000元的保證金，夜市業者沒有取得執照，國防部也未准許，業者視法規為無物，後來又以大益貨櫃屋為名獲得執照，實際經營的卻是非法夜市。

議員王家貞說，現在非法大東夜市妾身不明，跟大旺夜市又是同一業者，兩者也相距不遠，大東夜市已合法化，為何市府對於非法的大旺夜市卻予以輕罰，台南信義區淪為非法夜市讓人不勝唏噓；林燕祝議員指大旺夜市掛羊頭賣狗肉的存在，市府對違法行為不痛不癢的輕罰；許至椿議員也說，市府不應縱容非法業者，要祭出鐵腕。

經發局副局長蕭富仁、市場管理處長陳豪吉、政風處列席說明，業者2年前曾申請設立夜市，因居民與民代反對，市府依攤販管理自治條例規定，設立夜市地點必須先經公告，而當地尚未公告，因此駁回；因該地屬商業區，本就可做為攤販集中地，雖然公告業者仍須提出夜市設立申請並送審議委員會審查，不一定會通過，對於市集違法經營夜市會加重稽查頻率，並與法治處研議強制執行斷水斷電。

有攤販代表衝到記者會場外向市場處陳情，並和議員蔡育輝爆發口角，後甲社區發展協會前理事長陳綺雯表示，當地有正反2種聲音，她希望在不要影響交通、環境髒亂及噪音汙染的前提下，帶動地方經濟，當初反對設在住宅用地，但現在是合法商業用地期待是合法的使用，希望市府輔導成為國際化的合法市集，對地方發展有幫助，不要因反對而反對。

台南市議會國民黨團召開記者會，抨擊大旺貨櫃市集違法變夜市，掛羊頭賣狗肉行為，市府卻漠視處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團召開記者會，抨擊大旺貨櫃市集違法變夜市，掛羊頭賣狗肉行為，市府卻漠視處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團召開記者會，抨擊大旺貨櫃市集違法變夜市，掛羊頭賣狗肉行為，市府卻漠視處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團召開記者會，抨擊大旺貨櫃市集違法變夜市，掛羊頭賣狗肉行為，市府卻漠視處理。記者吳淑玲／攝影
台南市大旺貨櫃市集攤販及居民衝到議會，和國民黨議員爆發口角。記者吳淑玲／攝影
台南市大旺貨櫃市集攤販及居民衝到議會，和國民黨議員爆發口角。記者吳淑玲／攝影

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