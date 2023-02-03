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明天補班日 新北公車、路邊停車格依平日班表價格營運

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
明天2月4日為補上班上課日，新北市交通局表示，新北市公車將依平日班表營運。圖／新北市交通局提供
明天2月4日為補上班上課日，新北市交通局表示，新北市公車將依平日班表營運。圖／新北市交通局提供

明天2月4日為補上班上課日，新北市交通局表示，新北市公車將依平日班表營運，調撥車道也比照平日實施，路邊停車格除比照平日照常收費，假日收費路段則暫停收費；公車及新巴士動態資訊可參閱大台北公車網頁查詢(https://ebus.gov.taipei/)。

交通局表示，配合明天周六補行上班、上學，預估尖峰時段車流量仍大，因此各路段的調撥車道仍照常實施，請用路人行經包括汐止區大同路（大同路1段286巷至民權街）、永和區中正橋、永福橋、永和路（中正路至光復街2巷）、永元路（得和路至永利路）、中和區四維街（景新街至四維街23巷）與新店區安康路（安康路2段158巷至安坑交流道）等調撥車道路段，務必打開車頭燈並依車道管制號誌行駛。

交通局指出，新北路邊停車格於補班日仍比照平日維持收費，以紓解停車需求和提升周轉率，假日收費路段則暫停收費；停車相關問題可撥打免付費電話：0800-007-550(您停車，服務您)，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。

車道 公車

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