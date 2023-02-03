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新北市青年租金補貼尚有401個名額 2月中開放申請

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市城鄉局表示，今年2月13日至2月24日17點，開放第2次青年租金補貼。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局表示，今年2月13日至2月24日17點，開放第2次青年租金補貼。圖／新北市城鄉局提供

新北市2022年青年租金補貼已於農曆年節發出，目前還有401個名額可供申請，新北市城鄉局表示，今年2月13日至2月24日17點，開放第2次青年租金補貼，歡迎前1次未申請且符合資格的青年朋友，以線上或紙本方式向新北城鄉局住宅發展科提出申請，最快4月初就能公布審查結果。

為了減輕新北市租屋族群的負擔，城鄉局去年11月開放申請青年租金補貼，不僅加碼租金補貼的額度，還放寬了家庭年收入的限制，去年1270個名額，吸引1556人提出申請，最後符合資格共869件。

城鄉局指出，考量市府預算還有餘額，今年特別加開第2次受理，讓來不及申請的青年也有機會提出申請。本次受理後，將會有1個多月的審查期，最快預計4月初就可公布結果。

申請新北青年租金補貼的資格為，在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

經審查符合資格者，依據不同條件，單身可享有3,500元租金補貼、新婚4,500元、育（孕）有未成年子女（胎兒）1或2人補貼5000元、 育（孕）有未成年子女（胎兒）3人以上補貼6000元，最長1年的租金補貼。

城鄉局表示，線上申請者，網址為https://nths.ntpc.gov.tw/FC；紙本申請者可至網址https://is.gd/SwmBcI下載申請書，申請書併同相關資料以掛號郵寄至新北市政府城鄉發展局住宅發展科並於信封上註明「青年租金補貼」。（郵寄地址:220242新北市板橋區中山路1段161號1樓西側）。

城鄉局指出，如有青年租金補貼相關問題，歡迎撥打諮詢專線:2960-3456分機7280至7283 或分機7094至7098．

租金補貼 青年

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