快訊

確診死亡病例破百例 羅一鈞曝這原因

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

新北與華科基金會設立助聽器銀行 協助需求者改善聽力

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
華科基金會聽力師袁惠冠為郭爺爺試戴助聽器。圖／新北市社會局提供
華科基金會聽力師袁惠冠為郭爺爺試戴助聽器。圖／新北市社會局提供

新北市政府與華科基金會合作設立「新北市助聽器銀行」，提供重聽或有聽損民眾免費助聽器試戴服務，並透過雲端系統派案回傳試戴狀況，華科基金會再運用這些資料協助民眾了解評估進度，主動追蹤試戴成效，幫助有需求的民眾選擇配戴最合適的助聽器。

85歲的郭爺爺領有聽障證明，與家人同住。近期女兒觀察父親記憶力明顯衰退，由於聽力損失會導致失智風險，家人擔心狀況繼續惡化，陪同他至醫院耳科就診，希望適當的治療或助聽輔具能夠減緩退化。

由於郭爺爺聽力退化已十年餘，耳科醫師建議需立即配戴助聽器，郭爺爺因鄰居好友對助聽器評價不佳，遲遲不願嘗試。女兒在尋求資源時得知新北市設有助聽器銀行，可以提供各品牌助聽器免費、免押金試戴14天，並有第三方專業聽力師提供諮詢。

「真心感謝有助聽器銀行，讓我們得以陪爸爸至聽力所試戴、挑選比較，並了解細節，最後找到了最合適的助聽器。」郭小姐說，不知道選配助聽器的過程如此專業與細緻，除了依據個人需求外，更重要的是佩戴後的適應與訓練，父親從每日2小時到全天候佩戴，明顯改善聽力，提升溝通和社交能力。

許多人認為助聽器一戴上就可以立即改善，但其實真正的成效需要三個月。華科基金會執行長林龍森表示，在試戴及調整、適應期間，不要給長輩太大的壓力，必須有一到三個月的復能歷程，透過專業的指導和家人的陪伴，循序漸進才是成功的關鍵。

社會局長張錦麗表示，新北市輔具資源中心在2022年轉介華科基金會免費試戴助聽器共有178人，今年仍會持續推動，透過助聽器銀行，協助有需求者找到最適合的助聽器，不僅增進與人溝通，延緩失智失能，也能聽見音樂和大自然的聲音，增加生活樂趣。

失智

延伸閱讀

1年前手術換心成功仍不敵病魔 新北刑大小隊長今公祭

新北蘆洲拖板車撞對向工廠牆壁 2人卡困車內警消馳援

薪水多一萬、房價漲四倍 朱立倫：政府與民感受差距大

職探還納入甄選審查 新北寒假提供六千名額

相關新聞

台東環1自行車路線疑錯誤導引 被戲稱是「自殺路線」

為讓道路標誌標線更貼近用路人需求，政府2015年規畫以省道台1線及台9線為主軸，設置環島自行車道路線，引導騎士走到正確道...

新北市青年租金補貼尚有401個名額 2月中開放申請

新北市2022年青年租金補貼已於農曆年節發出，目前還有401個名額可供申請，新北市城鄉局表示，今年2月13日至2月24日...

新北與華科基金會設立助聽器銀行 協助需求者改善聽力

新北市政府與華科基金會合作設立「新北市助聽器銀行」，提供重聽或有聽損民眾免費助聽器試戴服務，並透過雲端系統派案回傳試戴狀...

綠議員質疑儂好上海花燈旁站警 藍議員反批病態恐中

2023台灣燈會重回台北市，上海市以「儂好上海2023新年快樂」花燈參展，北市議員林延鳳接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站...

中媒曝蔣萬安要親賞上海花燈 觀傳局否認：沒這規劃

「2023台灣燈會在台北」試營運，北市議員林延鳳說，有民眾反映「儂好上海」花燈旁有3名員警，還架蒐證用攝影機，場景有如在...

後天慶元宵 新北坪林茶博館推療癒系湯圓

再過兩天就是元宵節，傳統習俗當天家戶皆吃湯圓象徵闔家慶團圓，新北市坪林茶博館今年結合療癒感的日本人氣插畫角色Sirota...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。