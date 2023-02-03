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新北元宵提燈受歡迎將加碼 2/4再送限量特別版

中央社／ 新北3日電

「新北好運兔」元宵提燈受歡迎，各區公所3日與4日多點發放，5日元宵節當天在新北燈會再加碼送1000份。另外，4日在新北燈會將送1000份紅色特別版「開運兔寶寶」提燈。

新北市政府民政局今天發布新聞稿，民政局長柯慶忠說，「新北好運兔」提燈有2款造型及多種變化玩法，不但能當作提燈，也可以變身兔帽，首發當天準備3000個提燈，不到半小時就發完。

柯慶忠說，由於詢問度不斷，除了各區公所3日與4日分時段多點發送提燈，4日晚間7時30分在新北燈會也會送出1000份特別版「開運兔寶寶」提燈；5日元宵節當天下午2時於新北燈會服務台再加發1000個，讓闔家可以一起在元宵佳節組裝提燈，增添過節氣氛。

民政局表示，各地區公所也在元宵節當天舉辦活動，其中新莊區公所晚間6時在新莊廟街舉辦「元宵踩街 兔GATHER」活動，邀市民提燈遊廟街、轟炮台。

萬里區公所5日也將舉辦年度盛事「野柳神明淨港」，除了有「水裡來 火裡去」的宗教祈福儀式，及睽違2年回歸的「百人跳水」活動外，當天上午8時也將在野柳保安宮前發送小提燈，將平安及祝福送給市民。

另外，永和區公所3日晚間7時在仁愛公園舉辦「2023元宵節暨音樂晚會」，並有為期1個月近3000盞燈籠海燈會；石門區公所4日晚間6時30分在石門實驗中學體育館舉辦「玉兔迎春慶元宵」晚會，安排精彩表演與猜燈謎活動。

元宵節 燈會

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