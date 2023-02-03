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綠議員質疑儂好上海花燈旁站警 藍議員反批病態恐中
2023台灣燈會重回台北市，上海市以「儂好上海2023新年快樂」花燈參展，北市議員林延鳳接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站時，看到「儂好上海」花燈旁，站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這種場景根本像在中國大陸一樣。國民黨市議員李彥秀議員今天在臉書表示，民進黨議員「逢中必反」的膝蓋式反射，著實令人瞠目結舌；政治人物病態恐中，更是令人嘆為觀止。
李彥秀說，原來一座花燈也可以是認知戰的作戰工具，難道民進黨對臺灣人民這麼沒信心？民進黨對台灣的民主自由這麼膽怯？難道民進黨市議員也主張將來自中國大陸的大貓熊圓圓，以及新台灣之子「圓仔」、「圓寶」遣返中國大陸？
李彥秀表示，蔡英文總統昨天才說，願意和北京當局展開對話，推動（兩岸）疫後健康有序的交流，今天就有民進黨民代帶跳出來打臉蔡英文。難道蔡英文已經嚴重跛腳，連綠營市議員都不放在眼裡？
李彥秀說，台灣燈會就是一面「照妖鏡」，從綠營側翼圍攻「華國美學」立馬翻車，到今天綠營民代「花燈認知戰」。看起來，賴清德的「和平保台」仍是口號一句，蔡英文的「交流對話」也是空口白話。民進黨骨子裡「逢中必反」的DNA不改，恐怕這樣貽笑大方的事件仍會層出不窮。
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