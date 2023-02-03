快訊

確診死亡病例破百例 羅一鈞曝這原因

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員質疑儂好上海花燈旁站警 藍議員反批病態恐中

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員林延鳳指出有民眾反映，東區商圈的「儂好上海2023新年快樂」花燈旁有3名員警，還架蒐證用攝影機，場景有如在中國令人反感。圖／林延鳳提供
北市議員林延鳳指出有民眾反映，東區商圈的「儂好上海2023新年快樂」花燈旁有3名員警，還架蒐證用攝影機，場景有如在中國令人反感。圖／林延鳳提供

2023台灣燈會重回台北市，上海市以「儂好上海2023新年快樂」花燈參展，北市議員林延鳳接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站時，看到「儂好上海」花燈旁，站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這種場景根本像在中國大陸一樣。國民黨市議員李彥秀議員今天在臉書表示，民進黨議員「逢中必反」的膝蓋式反射，著實令人瞠目結舌；政治人物病態恐中，更是令人嘆為觀止。

李彥秀說，原來一座花燈也可以是認知戰的作戰工具，難道民進黨對臺灣人民這麼沒信心？民進黨對台灣的民主自由這麼膽怯？難道民進黨市議員也主張將來自中國大陸的大貓熊圓圓，以及新台灣之子「圓仔」、「圓寶」遣返中國大陸？

李彥秀表示，蔡英文總統昨天才說，願意和北京當局展開對話，推動（兩岸）疫後健康有序的交流，今天就有民進黨民代帶跳出來打臉蔡英文。難道蔡英文已經嚴重跛腳，連綠營市議員都不放在眼裡？

李彥秀說，台灣燈會就是一面「照妖鏡」，從綠營側翼圍攻「華國美學」立馬翻車，到今天綠營民代「花燈認知戰」。看起來，賴清德的「和平保台」仍是口號一句，蔡英文的「交流對話」也是空口白話。民進黨骨子裡「逢中必反」的DNA不改，恐怕這樣貽笑大方的事件仍會層出不窮。

民進黨 台灣燈會 花燈 李彥秀

延伸閱讀

蔡英文總統接見資安得獎廠商 全力推動資安即國安2.0

楊永明：蔡英文政府應停止運作麥卡錫訪台！

德國之聲專訪／當選後隨與蔡英文總統通話 捷克總統澄清：是她主動邀請

接見美前印太司令戴維森 蔡英文：我們有能力保衛家園

相關新聞

台東環1自行車路線疑錯誤導引 被戲稱是「自殺路線」

為讓道路標誌標線更貼近用路人需求，政府2015年規畫以省道台1線及台9線為主軸，設置環島自行車道路線，引導騎士走到正確道...

綠議員質疑儂好上海花燈旁站警 藍議員反批病態恐中

2023台灣燈會重回台北市，上海市以「儂好上海2023新年快樂」花燈參展，北市議員林延鳳接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站...

中媒曝蔣萬安要親賞上海花燈 觀傳局否認：沒這規劃

「2023台灣燈會在台北」試營運，北市議員林延鳳說，有民眾反映「儂好上海」花燈旁有3名員警，還架蒐證用攝影機，場景有如在...

後天慶元宵 新北坪林茶博館推療癒系湯圓

再過兩天就是元宵節，傳統習俗當天家戶皆吃湯圓象徵闔家慶團圓，新北市坪林茶博館今年結合療癒感的日本人氣插畫角色Sirota...

影／淡水河畔賞竹藝花燈 北投近5米高「留鳥」吸睛

2023台灣燈會在台北，12行政燈區各有特色，北投燈區最大亮點是寬闊河岸與生態之美，藝術家與學校師生打造近5公尺高的主燈...

台南甜點節2月11、12日封街登場 一次品嘗逾50家甜點店

連續舉辦3屆的台南甜點節將在2月11、12日於中西區海安觀光商圈封街登場，今年有超過50家品牌甜點店家參與，並另外規畫地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。