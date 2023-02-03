台東環1自行車路線疑錯誤導引 被戲稱是「自殺路線」
為讓道路標誌標線更貼近用路人需求，政府2015年規畫以省道台1線及台9線為主軸，設置環島自行車道路線，引導騎士走到正確道路上，不過，民眾發現台東省道台11線連接市區一處環1自行車路線，疑錯誤導引到逆向車道。被戲稱是「自殺路線」。
「很離譜的指引，是要自殺的概念嗎？」許姓市民說，照理來說自行車南下行駛，應該都在右側，就算導引到市區方向，也是右側才對，台11線連接光復路這處路口，標線卻導引到左側逆向車道去，若自行車騎士依標線導引，對向車道嚇都嚇死了。
這處疑錯誤導引的環島自行車道1號路線，位於台東省道台11線連接市區光復路上，原本南下屏東方向的環1自行車路線，連接進入光復路時，應是在右側車道，卻導引到對向北上車道，等於自行車要逆向行駛，不少駕駛看了都傻眼，連自行車友也認為不妥。
公路總局台東工務段表示，對於該路段環島自行車道路線標線有誤尚未接獲相關通報，但若設計屬實有誤，會改善重畫設，不排除為當初廠商畫設時，不熟悉該路段所致。「自行車路線指示線」屬於指示輔助標線，可增加騎士經過路口時，較能走到正確道路上。
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