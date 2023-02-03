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中媒曝蔣萬安要親賞上海花燈 觀傳局否認：沒這規劃
「2023台灣燈會在台北」試營運，北市議員林延鳳說，有民眾反映「儂好上海」花燈旁有3名員警，還架蒐證用攝影機，場景有如在中國令人反感，統戰政治意味強烈。觀傳局回應，2016台北燈節上海就已經加入了，無論是上海、日本或其他邦交國，都是對方自費參與；至於市長蔣萬安是否會去觀賞上海花燈，觀傳局說「沒有這個行程規劃」
林延鳳昨表示，「儂好上海2023新年快樂」花燈原本只安排2名員警巡邏，服務台也有2警站崗，卻特別派3名員警如伺在側，架蒐證用攝影機，令人好奇中國花燈是否真那麼「危險又嬌貴」？警察是人民保姆，不是看守中國花燈的保全，中國還大內宣稱蔣萬安會親自觀賞。
北市觀傳局今舉行台灣燈會例行記者會，有媒體詢問，有議員指出過去燈會沒有中資的花燈參與，今年為何與上海合作？局長陳淑慧回應，台灣燈會34年來在各縣市舉辦，皆會邀請國際參與，2016年的台北燈節上海市就有加入，國際友人參與全部都是對方自費出錢。
面對上海花燈的警力戒護被質疑違反比例原則，陳淑慧說，台灣燈會橫跨5捷運站，為了讓交通、人潮順暢，在各個環節點都會視現場車流人潮部署警力，沒有哪個地方特別多，而上海花燈因為在施工，所以特別請警方協助管制，強調全區的警力部署都一模一樣。
北市警說，警方要維護民眾與花燈安全，本來就會加強巡邏，每次編制2至4人，不會加重員警勤務與影響休假。
至於蔣萬安是否會如中國「澎湃新聞」所述，會親自觀賞上海花燈？陳淑慧說「市政府沒有這個行程規劃」，台灣燈會邀請世界各城市參與，增加國際曝光度，至於有沒有要出席個別開燈儀式，目前也沒有這樣的行程，也沒有辦法告訴大家。
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