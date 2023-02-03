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後天慶元宵 新北坪林茶博館推療癒系湯圓

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
茶博館與日本人氣插畫角色Sirotan-海豹小白跨國聯名合作，配合元宵節推出小白湯圓。圖／新北市文化局提供
茶博館與日本人氣插畫角色Sirotan-海豹小白跨國聯名合作，配合元宵節推出小白湯圓。圖／新北市文化局提供

再過兩天就是元宵節，傳統習俗當天家戶皆吃湯圓象徵闔家慶團圓，新北市坪林茶博館今年結合療癒感的日本人氣插畫角色Sirotan海豹小白展開跨國聯名合作，元宵節並推出海豹小白湯圓，讓民眾體驗身處山林中的優美景緻、並搭配暖呼又療癒的海豹小白湯圓而來的幸福感。

坐落於碧綠翡翠山城中的坪林茶業博物館景緻優美，有「療癒系博物館」之稱，因此特別與同樣充滿療癒感的日本人氣插畫角色Sirotan-海豹小白展開跨國聯名合作，由小白擔任坪林茶業博物館的茶文化推廣大使，攜手推廣茶文化。海豹小白軟糯柔白的身軀加上無辜大眼，堪稱療癒系萌主。

新北市文化局表示，館方配合元宵節來臨，特別發揮創意推出手工製作的「小白湯圓」，碗內不但有軟綿綿的湯圓，還有可愛的小白海豹趴在湯面，元宵節當天到茶博館與小白留下最萌合照，就有機會品嚐一碗熱呼呼的限量小白湯圓，還有可能抽中館方加碼的神秘好禮。

坪林茶博館臉書粉專：https://www.facebook.com/pinglin.tea.m

元宵節當天到茶博館與海豹小白留下最萌合照，就有機會品嚐一碗熱呼呼的限量小白湯圓。圖／新北市文化局提供
元宵節當天到茶博館與海豹小白留下最萌合照，就有機會品嚐一碗熱呼呼的限量小白湯圓。圖／新北市文化局提供

元宵節 湯圓 海豹

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