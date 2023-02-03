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影／淡水河畔賞竹藝花燈 北投近5米高「留鳥」吸睛

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北投區主燈「關渡留鳥」。圖／北投區公所提供
北投區主燈「關渡留鳥」。圖／北投區公所提供

2023台灣燈會在台北，12行政燈區各有特色，北投燈區最大亮點是寬闊河岸與生態之美，藝術家與學校師生打造近5公尺高的主燈「關渡留鳥」，以竹編藝術呈現巨型高蹺鴴與鳥巢，白天夜晚不同風情。最特別的是，這座體驗式主燈還能寫下「心內話」。

北投區公所融合關渡的自然、生態、人文元素，在關渡棧橋碼頭打造以「嶼鳥共舞」為主題的燈區，並邀請關渡文化藝術基金會，創作最受矚目4.8公尺高的主燈「關渡留鳥」，20名關渡國中師生也參與製作。

代理區長周明怡說，有別於候鳥，留鳥是不隨季節遷徙，這種生活在關渡平原的鳥叫做高蹺鴴。「關渡留鳥」呈現長居在關渡生活繁衍的意象，不只表達關渡自然生態，也盼能有更多人來關渡地區生活。

「關渡留鳥」就地取材如關渡平原稻草、關渡濕地蘆葦，並搭配木頭、竹片等素材，費時近3個月完成。民眾進入後，可從彎曲線條中看見淡水河、大屯群山，在裡頭盪鞦韆，抬頭往上望天井，一窺夜光之美，還能提筆在竹片簽名留祝福。

除了吸睛主燈，北投區公所也與地方信仰中心的關渡宮合作，將「天官」、「財神」設計成文創燈飾，妝點在路燈上，期盼財福大道與林蔭燈海能為賞燈民眾帶來財運與福氣。

周明怡說，開幕點燈儀式明天下午5點登場，搭捷運從關渡站1號出口步行15分鐘可抵達，或是公車搭乘紅35、小23至關渡碼頭站下車，歡迎大家來走訪。

這座體驗式主燈「關渡留鳥」，最特別的是能提筆寫下「心內話」。圖／北投區公所提供
這座體驗式主燈「關渡留鳥」，最特別的是能提筆寫下「心內話」。圖／北投區公所提供
主燈「關渡留鳥」就地取材如關渡平原稻草、關渡濕地蘆葦，並搭配木頭、竹片等素材。圖／北投區公所提供
主燈「關渡留鳥」就地取材如關渡平原稻草、關渡濕地蘆葦，並搭配木頭、竹片等素材。圖／北投區公所提供
北投燈區最大亮點是寬闊河岸與生態之美，藝術家與學校師生打造近5公尺高的主燈「關渡留鳥」。圖／北投區公所提供
北投燈區最大亮點是寬闊河岸與生態之美，藝術家與學校師生打造近5公尺高的主燈「關渡留鳥」。圖／北投區公所提供
民眾進入「關渡留鳥」後，可在裡頭盪鞦韆，抬頭往上望天井，一窺夜光之美。圖／北投區公所提供
民眾進入「關渡留鳥」後，可在裡頭盪鞦韆，抬頭往上望天井，一窺夜光之美。圖／北投區公所提供
北投區公所與地方信仰中心的關渡宮合作，將「天官」、「財神」設計成文創燈飾，妝點在路燈上。圖／北投區公所提供
北投區公所與地方信仰中心的關渡宮合作，將「天官」、「財神」設計成文創燈飾，妝點在路燈上。圖／北投區公所提供
20名關渡國中師生也參與製作主燈「關渡留鳥」。圖／北投區公所提供
20名關渡國中師生也參與製作主燈「關渡留鳥」。圖／北投區公所提供
2023台灣燈會在台北，北投區主燈「關渡留鳥」將近5公尺高。圖／北投區公所提供
2023台灣燈會在台北，北投區主燈「關渡留鳥」將近5公尺高。圖／北投區公所提供

北投 碼頭 淡水河 台灣燈會

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