影／淡水河畔賞竹藝花燈 北投近5米高「留鳥」吸睛

2023台灣燈會在台北，12行政燈區各有特色，北投燈區最大亮點是寬闊河岸與生態之美，藝術家與學校師生打造近5公尺高的主燈「關渡留鳥」，以竹編藝術呈現巨型高蹺鴴與鳥巢，白天夜晚不同風情。最特別的是，這座體驗式主燈還能寫下「心內話」。

北投區公所融合關渡的自然、生態、人文元素，在關渡棧橋碼頭打造以「嶼鳥共舞」為主題的燈區，並邀請關渡文化藝術基金會，創作最受矚目4.8公尺高的主燈「關渡留鳥」，20名關渡國中師生也參與製作。

代理區長周明怡說，有別於候鳥，留鳥是不隨季節遷徙，這種生活在關渡平原的鳥叫做高蹺鴴。「關渡留鳥」呈現長居在關渡生活繁衍的意象，不只表達關渡自然生態，也盼能有更多人來關渡地區生活。

「關渡留鳥」就地取材如關渡平原稻草、關渡濕地蘆葦，並搭配木頭、竹片等素材，費時近3個月完成。民眾進入後，可從彎曲線條中看見淡水河、大屯群山，在裡頭盪鞦韆，抬頭往上望天井，一窺夜光之美，還能提筆在竹片簽名留祝福。

除了吸睛主燈，北投區公所也與地方信仰中心的關渡宮合作，將「天官」、「財神」設計成文創燈飾，妝點在路燈上，期盼財福大道與林蔭燈海能為賞燈民眾帶來財運與福氣。