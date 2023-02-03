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台南甜點節2月11、12日封街登場 一次品嘗逾50家甜點店
連續舉辦3屆的台南甜點節將在2月11、12日於中西區海安觀光商圈封街登場，今年有超過50家品牌甜點店家參與，並另外規畫地中海、台味等美食區，共集結將近130家攤商，打破既有甜點節的框架，讓各地民眾能品嘗台南多種美味。
台南素有「全糖城市」之稱，這次「2023思味市集X甜點生活日」邀請Le Désir Pâtisserie戴希爾設計甜點室、El.Olor法式甜點、肥貓咖啡、包囍饅頭、RUE 66 PARIS．巴黎66街法式甜點、Sisbro希絲柏甜食所、Aimee可麗露等參與，民眾到海安觀光商圈即可一次品嘗到各家主廚及團隊協力發想設計的精緻甜點。
思味市集策畫團隊指出，希望打破過去甜點節的既有框架，讓更多人了解台南美食不僅止於圍繞於甜點本身，因此這次特別規畫地中海美食區、台味十足美食區及其他知名餐廳與精選店家進駐，集結將近130家品牌攤商，讓更多在地美食被看見。
另外，活動將由爵士搖滾樂團體作為序幕，接著由曾受邀在總統府雙十國慶演出的世界音樂團體「高雄鼓道場」上陣，還有輕搖滾曲風創作歌手李晉瑋、民謠歌手肉吉酪梨、創作歌手阿七等接力演出。
甜點節將在2月11、12日下午4點至10點於海安路的民生至中正路段封路登場，悠遊卡公司並提供悠遊付指定店家買1送1優惠，以及悠遊付用戶免費領百元現金回饋券活動。
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