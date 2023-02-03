上任沒收立委補選？林奕華：答應蔣萬安時講好是2月

台灣燈會即將在2月5日登場，台北市副市長林奕華今天到任，對於昨天辭立委，挨批是沒收立委補選，公民團體還要求林繳回立法院的立委薪資。林奕華上午進市府開會前受訪指出，她就任的時間，當時答應接任時，就跟市長蔣萬安和立院黨團講好，就是在2月時。

林奕華強調，中間有很多自己的業務，像菸害防制法和氣候變遷因應法，她在黨團負擔很大的責任，另外，預算也是這會期內必須完成的地方，還有特教法的大幅的修正，必須把所有條文寫好，交給其他的立委來提案，這段時間是把在立院原來要做的事情完成，做一個段落。

另外，林奕華說，在立法院的部分，她拜託王鴻薇、李德維委員，在地方上拜託曾銘宗總召，一起來幫她們完成很多應該要做的事情。她說，其實在台北市，也是在台北市服務，其實服務都是不間斷。至於薪資部分，應該沒有這樣的問題，大家都知道立法院有立法院相關的規定，當然都是按照立法院的制度來走。

針對黨內市議員徐弘庭、徐巧芯都想挑戰立委？林奕華說，大安區應該滿多人都有興趣參選，她相信國民黨會有一個公平的初選機制，一切都按照初選機制進行。