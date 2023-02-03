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上任2天如何熟悉燈會？林奕華：燈會是每年例行活動
台灣燈會即將在2月5日登場，台北市副市長林奕華今天到任，對於只有兩天時間如何熟悉燈會並督導、行銷？林奕華上午與市長蔣萬安開會前受訪表示，自己從民國87年當台北市議員，後來當立法委員，事實上台灣燈會本來就是交通部觀光局例行、每年的活動，只是會在不同縣市舉辦。
林奕華指出，今年觀光局也編了2億多的預算，台北市自己也編了5億8千多萬元的預算，希望能帶動東區，東區在這幾年商圈是沒落的狀況，希望透過這次整個的燈區布置，從大安區到信義區，能夠讓大家看到整個商圈透過這次燈會蓬勃發展。
林奕華說，這次燈會不是傳統燈會，有很多未來藝術，包括科技藝術和數位的部分，在這次燈會可看到傳統跟現代的結合，呈現出台北首都的特色。
至於北市議員林延鳳接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站時，看到「儂好上海」花燈旁，站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這種場景根本像在中國大陸一樣。林奕華說，這部分市府有了解，每個燈區都有警力布置，所以應該沒有特別待遇。
林奕華強調，很多細節，進到市府之後，會對外界關心的問題，包括行銷怎麼樣做好，一起多做宣傳，帶動商機，這部分會在會議中討論。
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