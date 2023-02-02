議員質疑3警「如伺在側」獨厚上海花燈 北市警局澄清

2023台灣燈會重回台北，北市議員林延鳳指出有民眾反映，東區商圈的「儂好上海」花燈旁有3名員警，還架蒐證用攝影機，場景有如在中國令人反感。林延鳳認為，該花燈的統戰政治意味強烈，警方「如伺在側」，只為一座中國上海花燈？北市警局澄清沒有獨厚，各燈區皆配巡邏網，確保民眾安全。

北市觀傳局表示，2016年開始便邀請上海市參加台北燈節，共同促進兩市觀光交流。今年台灣燈會在台北，去年籌辦時循例邀請該市參與，相關費用由該市全額負擔。

林延鳳表示，「儂好上海2023新年快樂」花燈所在燈區位在捷運忠孝復興站附近，經向警方詢問發現，原本只安排2名員警巡邏，服務台也有2警站崗，廠商昨天施作工期延長，警方擔心會影響民眾通行與花燈安全。

她批，特別派3名員警如伺在側，令人好奇中國花燈是否真那麼「危險又嬌貴」？若顧及政治敏感，怕該花燈展區被破壞，當初規畫就不該選在人潮與交通壅塞之處來增加風險。

林延鳳認為，台灣燈會是國際性活動，員警維持交通順暢、控管人流與治安已相當不易，還要分神關心中國花燈，警察是人民保姆，「不是看守中國花燈的保全」。此舉不只消耗市府資源，還讓中國認知作戰有操作空間，批市府沒有將台北市的城市行銷利益作為優先考量。

她提到，台北東區街頭擺上這座中國花燈，「文攻」意味明顯大過城市交流意涵，中國還趁機發動大內宣，說台北市長蔣萬安會親自來看。

台北市政府警察局表示，台灣燈會各展區由策展局處聘請保全，負責現場及相關燈飾安全維護。