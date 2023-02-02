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台灣燈會預算近8億 北市議員盼至少帶動800億商機

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「未來展區最高點，俯瞰北市萬丈燈火」在台北101俯瞰北市台灣燈會主燈亮起時的萬丈燈火，讓人目不暇給。記者曾學仁／攝影
「未來展區最高點，俯瞰北市萬丈燈火」在台北101俯瞰北市台灣燈會主燈亮起時的萬丈燈火，讓人目不暇給。記者曾學仁／攝影

國民黨議員秦慧珠透露，她第一時間詢問市長蔣萬安、觀傳局長陳淑慧「2023台灣燈會在台北」預算，竟答不出來，而該燈會花費近8億史上最高，她認為至少要能帶動百倍效益；民進黨議員許淑華說，蔣可調整展區規劃，不一定要「柯規蔣隨」，讓整個北市都是燈會。對此，觀傳局昨舉行記者會宣傳燈會相關活動，陳淑慧也說，絕對會把握機會行銷台北。

秦慧珠說，日前詢問蔣萬安、陳淑慧台灣燈會總共編列多少預算，結果2人都答不出來。她表示，北市共花5億8494萬2000元，再加中央編2億，合計7億8494萬2000元，總預算高於2022高雄燈會7.2億，北市至少要帶來800億商機；雖然蔣才上任1個多月，但得扛所有責任，也是對執行能力的最大考驗。

陳淑慧回應，台灣燈會已舉辦了34年，是台灣最大的觀光品牌，今年更是睽違23年重返台北市，會依預算規劃執行，這是疫情趨緩後的第一場國際大型活動，絕對要把握能夠好好行銷台北。

不過許淑華說，過年台北是空城就是因為沒吸引力，台灣人都到外縣市旅遊，就是不來台北，今天台北舉辦台灣燈會就應該吸引觀光人潮，可以安排旅宿促銷、與商圈合作、搭配觀光行程在剝皮寮、西門町等個區辦活動，而北市也超徵不少，蔣萬安更可以還稅於民鼓勵消費、帶動城市行銷。

許淑華說，當時台灣燈會的規劃就不該只在信義計畫區和東區商圈，原本假日就很多人的地方，還有很多展覽、百貨公司，現在是要把信義區塞爆嗎？明明上任後可以調整規劃，不用「柯規蔣隨」，讓整個台北都是燈會。

許淑華表示，若蔣萬安真的很忙就請副市長督導，但林奕華2月3日才上任，那要怎麼督導？整個市府團隊都在擺爛，連觀傳局也沒有要回應問題，搞不清楚狀況。

許淑華認為，北市府對於推銷城市毫無做為，蔣萬安上任碰上第一個大型活動就被搞砸，非常遺憾，市民也對城市沒光榮感，相當落漆。

台灣燈會 北市 許淑華 蔣萬安 秦慧珠 林奕華

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