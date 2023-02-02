世界宗教博物館攜手多組織 組跨宗教彈琴說愛音樂會

為響應聯合國每年2月第一周的「跨宗教和諧周」，世界宗教博物館今年攜手多團體舉辦跨宗教「彈琴說愛音樂會」，活動安排不同宗教信仰者用音樂與寧靜，慶祝宗教間的友誼，也會穿插多項活動及儀式，將於8日晚間於輔大淨心堂舉辦。

宗博館表示，世界宗教博物館做為一個跨宗教平台，為響應「跨宗教和諧周」，連續5年以不同主題、形式在台灣舉辦活動，皆獲得宗教界大力支持，跨宗教間的友誼更加鞏固，回響不斷。

宗博館指出，今年攜手天主教會台灣地區主團、輔仁大學校牧室、非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，GFLP）合作，於2月8日晚間7點30分到9點，於輔大淨心堂舉辦跨宗教「彈琴說愛音樂會」。

今年活動將安排多位不同宗教信仰者，演出「音樂之父」巴哈管風琴名作編號BWV-565的D小調觸技曲、天使之糧、阿美族靈性吟唱、世界文化遺產Baul Song包爾民謠、普賢行願佛曲、馬斯康尼的聖母頌等，精彩可期；音樂會限額300人。

節目中穿插伊斯蘭教「古蘭經」捐贈儀式，由心道法師代表接受；天主教台灣地區主教團宗教交談委員會執行秘書、輔大校牧林之鼎神父將闡釋跨宗教和諧的重要性。