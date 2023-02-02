北市要不要增設垃圾桶？黃珊珊籲勿民粹式倉促上路

台北市要不要增設垃圾桶，引發論戰，北市副市長黃珊珊今天也在臉書提到，對新政府政策不想多做批評，但如果要改變過去的政策，就必須說清楚該項政策的來龍去脈還有當時推動的意義。黃今天也在臉書貼出一張紐約垃圾堆滿地的照片，表示如果要增垃圾桶，也非當務之急，應了解整體政策來龍去脈，執行面與清潔隊負擔問題，非民粹式倉促上路。

黃珊珊今天在臉書表示，「垃圾不落地」、「垃圾費隨袋徵收」，到「資源回收」、「廚餘回收」是台北市民共同的驕傲與成就，現在的目標是2050年零廢棄全回收、達到淨零排放。20多年前，台北市政府與台北市議會通過一項畫時代的大計畫「垃圾費隨袋徵收」，當時台北市民經歷一場十分痛苦的轉型過程，可是台北市的資源回收及後來的廚餘回收，成為全世界學習的對象。

黃說，這是台北市民與政府一起努力的結果，也是偉大城市的進步價值，如果要依照民意做民調，這項政策永遠不可能實現，因為沒有民眾會願意花大錢買垃圾袋，但是二十多年前進步的城市、偉大的市民，完成了令全世界羨慕的台北經驗，她到紐約住了近一個月，每一天都看到成堆的垃圾放在路邊，那時她深深以身為台北市民為榮！

同樣的，道路上的垃圾桶，一樣也是民眾便利性與環保目標的衝突，在疫情期間，因為要保護清潔隊員，市府收起近九百個路邊垃圾桶，後來部分恢復，但是更多的是里長希望不要再設置，因為，有些缺乏公德心的家戶垃圾每天都會霸占路邊垃圾桶，嚴重影響環境衛生與市容。

黃珊珊說，台北市民已經很習慣把隨身垃圾帶回公司或家裡丟棄，台北的市容比各大國際城市乾淨很多，這是市民的驕傲，如果要增設垃圾桶，也並非當務之急，應該了解整體政策的來龍去脈，政策執行面與清潔隊負擔問題，而非民粹式的倉促上路。

黃提到，之前市府推廣的智慧垃圾桶，如廣設公共場域，民眾可以隨時付費丟垃圾，也可取得資源回收補助，兼顧公平性與便利性，「便利性及便利性以外的那些價值衡量，一直都是比重問題。生而為人的處境，兩難問題之所以兩難，就像是在液體中載浮載沉，比重相等就無法決定向上升、或者向下墜。