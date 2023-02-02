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垃圾桶論戰蔣萬安被酸 游淑慧轟柯文哲：失憶還是翻車？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(右一)日前與北市長柯文哲一同出席全聯光鑰未來燈區試燈。本報資料照片
台北市長蔣萬安(右一)日前與北市長柯文哲一同出席全聯光鑰未來燈區試燈。本報資料照片

要不要增設垃圾桶持續熱議，前市長柯文哲批評副市長李四川「與其恢復垃圾桶，不如教育市民少產生垃圾或有垃圾帶回去」，柯並提垃圾桶多難管理、成本上升等，還酸市長蔣萬安「不用做民調都知道」。國民黨議員游淑慧今天在臉書貼文「三聲無奈」，「指蔣萬安待柯文哲以禮，柯文哲待蔣萬安以苛」，柯前市長的「以怨報德」果然正常發揮。

游淑慧今天也在臉書秀出調出來的數據，表示「有數據有真相」，柯市長104年上任後垃圾桶的數目設置點一開始確實有逐漸變少，只是他又增加了資源回收桶，變成一組兩桶。游說「立意良善，但結果卻變成讓沒有公德心的人，丟的更爽」，「這幾年，柯市府做了什麼了不起的市民教育？又或加強稽查開罰？」

游淑慧說，直到109年疫情發生，雖然再次減設垃圾桶，但也僅僅減少百分之五的數量，從1900組（3800個）變成1804組（3608個），然後很快地因受不了市民反彈，柯市府自己做了民調，又決議逐漸復設，到了去年底已增加到2000組（4000個），比疫情前還多。

游淑慧提到，不知道是柯文哲市長的抗壓力太低，還是承認減設垃圾桶是錯誤的決定？反正結果是柯市長嘴巴講要教育市民，但行動上卻很誠實的配合市民。但「配合市民需求也沒錯，只是為什麼他做可以，但蔣萬安做就變成退步？」

游淑慧也問，柯前市長自己做的民調，柯前市長自己決議復設，「是失憶還是翻車」、「一樣的雙標、你能我不能」。

游淑慧 柯文哲 蔣萬安 李四川 資源回收

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