粉嫩富士櫻滿開 汐止長青里長伯的家好好拍

今年的櫻花似乎都開的不錯，汐止五指山上的富士櫻也正在盛開中，其中長青里長家中，一棵種了二十幾年的富士櫻，每年開花，幾乎成了觀光景點，這兩天進入滿開期，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美。

長青里長陳建興表示，今年櫻花的花況真的好，尤其在過年年假完之後盛開，家裡面種的櫻花是接枝的，早期剛來住的時候接的，剛好也是接錯，本來一開始是要接八重櫻，那接的富士櫻也很好，反正都是櫻花盛開，而且是最早開的，反而八重櫻會比較晚開一點，吉野櫻會更晚開。

當初剛搬來，本來是想接八重櫻，結果接了富士櫻，陰錯陽差反而櫻花長的好，每年春天盛開的富士櫻，這幾年更是小有名氣，里長伯家的櫻花樹已經種了二十幾年，因為，只有一棵太孤單，前些年里長更在一旁又種了一棵，這幾天都一齊進入滿開期，已經吸引不少人來，只見整棵富士櫻淡淡淺淺的粉色櫻花綻放，真的很美，很有日本風。

陳建興說，整個五指山上，最近不同品種的櫻花也都陸續盛開，社區裡也越來越多人種櫻花，其中富士櫻蠻多的，所以，現在富士櫻都同步在開，歡迎大家上山賞花。