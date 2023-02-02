新北好運兔提燈免費送 汐止公所、3火車站發放
再過幾天就是元宵節，新北市政府今年的好運兔小提燈很可愛，設計了多款造型可以變化，汐止區公所也將開放索取，今年也增加了汐止火車站、汐科及五堵火車站等共四個地點發放，2/3日晚上七點到九點，會先在公所及火車站同步發放，歡迎民眾索取。
一份小提燈，正反兩面都可以同時變化出好幾種不同造型，新北市政府今年的好運兔小提燈亮相，設計以好提、好戴、好好玩、好寓意等四大特色，並且結合多種有趣的玩法組合，好運兔長長的耳朵，敏捷的動作，加上圓滿的身形，造型可愛討喜，而且除了可以當提燈，還能夠戴在頭上當造型兔帽。
汐止區長吳秀慈表示，今年的提燈非常特別，推出的好運兔小提燈可以戴到頭上蠻可愛的，另外一面在DIY組合後，有不同玩法：種蘿蔔、拉輪繩、翹翹板、玩拋投等等，歡迎各位大朋友小朋友一同組裝玩樂。
吳秀慈指出，元宵節就要到了，新北市政府跟汐止區公所準備可愛的兔年小提燈提供民眾免費索取，分為兩個梯次，星期五晚上7點到9點在一個公所、三個火車站，分別是汐止火車站、汐科火車站及五堵火車站，第二梯次則是在星期六2/4日早上9點到11點，在公所一樓及汐止火車站發放，數量有限請趕快來索取，提燈籠慶元宵。
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