平溪天燈節做伙鬥鬧熱 十分國小要義賣圓夢

今年元宵節十分國小將於結合平溪天燈節舉辦「十分慶歡日，醒獅鬧元宵」的圓夢義賣活動，除了有學校的醒獅團到老街踩街祈福，學生們更自製環保無毒清潔劑要義賣，歡迎國內外的遊客們與十分國小的師生一起「元宵做伙鬥鬧熱」。

十分國小的元宵節慶祝終於在闊別三年後再度舉行，學生們都相當期待，兩個月前就已經開始準備工作，除了製作環保清潔劑，還有排練天燈舞及醒獅隊，準備在元宵節當天大展身手。

今年即將畢業的學生胡敏珣表示，這次的元宵節慶典活動，是她在國小生涯中參加最後一次元宵活動，所以很期盼這次的義賣和表演，即使要犧牲放學時間辛苦練習天燈舞，也不覺得辛苦。

四年級學生黃暐博亦指出，和同學一起製作環保清潔劑不但能為自然環境盡一份心力，還能賺圓夢基金，覺得很有意義。

十分國小校長利一奇指出，這次元宵節慶典活動，透過天燈舞表演，展現孩子平時藝術領域學習成果與在國際舞台上表演的勇氣與能力。

校長利一奇說，義賣活動則是讓學生學習用自己的力量實踐夢想，提昇學生自我認同與肯定；舞獅繞境讓校訂課程走入社區，更是「門裡門外處處都是學習場所」的具體實踐。歡迎各界民眾能把握寒假的最後一個星期假日，全家一起到十分老街，感受十分天燈節的熱情與活力，更能到十分國小來走一趟，與十分的孩子一起熱鬧慶元宵。