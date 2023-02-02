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滬尾櫻花大道花開5成 避人潮遊客輕鬆賞花

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「滬尾櫻花大道」櫻花開始綻放，花開5成，許多遊客也都揪團三五好友一起上山健走賞山櫻。圖／紅樹林有線電視提供
「滬尾櫻花大道」櫻花開始綻放，花開5成，許多遊客也都揪團三五好友一起上山健走賞山櫻。圖／紅樹林有線電視提供

春暖花開是走春的好時機，許多遊客都到淡水天元宮後山賞櫻，人潮蜂擁，但在淡水區還有另一條賞櫻祕境，從鄧公路往樹林口的「滬尾櫻花大道」，最近櫻花開始綻放，花開5成，許多遊客也都揪團三五好友一起上山健走賞山櫻。

遊客表示，其實他們都知道淡水有一條滬尾櫻花大道，而這次主要是到三空泉用餐，正好從山下走路上山時看到山櫻花的綻放，感到非常驚喜，雖然目前花況才剛開始，只開了五成左右，但相信未來櫻花盛開的景像一定是非常美麗。

從輕軌淡金鄧公站，就可以到達滬尾櫻花大道的入口處，沿著坡道往上走到樹林口福德宮，大約1.8公里，路上共有近百棵的山櫻花樹。

這是扶輪社從2007年三月開始，為了美化社區服務在地居民，與當時公所合作進行櫻花樹的種植，因此在櫻花大道入口處可以看到一座扶輪社的石碑，而遊客也說，走在這裡不用人擠人，也能夠輕鬆賞櫻花。

櫻花 淡水 賞櫻 天元宮

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