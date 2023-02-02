萬里七旬翁無家可歸 公所送物資、助申請津貼

萬里區有一位七旬老翁，因與家人疏離、經濟困難，導致無家可歸，暫住在廟前倉庫，經萬里區公所社文課接獲消息後，趕緊送上物資與急難救助紅包，並且後續將會協助申請生活津貼，期盼老翁能夠在萬里租房落腳、穩定生活。

人間處處有溫情，在萬里區有一位七旬老翁，在家庭因素迫使下，經濟困難，最後連房租都無法繳交導致無處落腳，近來雖然在熱心民眾協助下，取得野柳福德宮同意，暫時讓老翁住在廟前倉庫，不過居住環境實在簡陋，加上萬里多雨寒冷，保暖物資不足。

萬里區長粘雪琴表示，這位七十多歲的蘇姓老翁，戶籍在萬里，過去長期居住基隆，仰賴遠洋漁業工作維生，不過近年來年紀漸長，工作收入無法支應房租，與家人關係也疏離，無家可歸，公所得知這個情況，除了送上保暖毯、罐頭、泡麵等必需品，也將會協助中低收老人生活津貼的申請。

萬里區長粘雪琴親自前往關懷長輩，訪視居住的狀況，雖然暫住倉庫遮風避雨，不過讓蘇姓老翁能夠擁有固定的落腳處還是首要的協助目標，期盼順利申請生活津貼後，能夠讓老翁得以在萬里租房，並透過社會善心的急難救助，要讓老翁逐步的回歸穩定生活，也擁有屬於自己溫暖的家。