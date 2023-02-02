快訊

拉法葉購艦第一筆犯罪所得追到 3.3億由列支敦斯登匯入北檢

萬里七旬翁無家可歸 公所送物資、助申請津貼

觀天下／ 記者廖品涵/萬里報導
萬里區有一位七旬老翁無家可歸，暫住在廟前倉庫，區長粘雪琴送上物資與急難救助紅包，並且後續將會協助申請生活津貼，期盼老翁能夠在萬里租房落腳、穩定生活。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區有一位七旬老翁無家可歸，暫住在廟前倉庫，區長粘雪琴送上物資與急難救助紅包，並且後續將會協助申請生活津貼，期盼老翁能夠在萬里租房落腳、穩定生活。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區有一位七旬老翁，因與家人疏離、經濟困難，導致無家可歸，暫住在廟前倉庫，經萬里區公所社文課接獲消息後，趕緊送上物資與急難救助紅包，並且後續將會協助申請生活津貼，期盼老翁能夠在萬里租房落腳、穩定生活。

人間處處有溫情，在萬里區有一位七旬老翁，在家庭因素迫使下，經濟困難，最後連房租都無法繳交導致無處落腳，近來雖然在熱心民眾協助下，取得野柳福德宮同意，暫時讓老翁住在廟前倉庫，不過居住環境實在簡陋，加上萬里多雨寒冷，保暖物資不足。

萬里區長粘雪琴表示，這位七十多歲的蘇姓老翁，戶籍在萬里，過去長期居住基隆，仰賴遠洋漁業工作維生，不過近年來年紀漸長，工作收入無法支應房租，與家人關係也疏離，無家可歸，公所得知這個情況，除了送上保暖毯、罐頭、泡麵等必需品，也將會協助中低收老人生活津貼的申請。

萬里區長粘雪琴親自前往關懷長輩，訪視居住的狀況，雖然暫住倉庫遮風避雨，不過讓蘇姓老翁能夠擁有固定的落腳處還是首要的協助目標，期盼順利申請生活津貼後，能夠讓老翁得以在萬里租房，並透過社會善心的急難救助，要讓老翁逐步的回歸穩定生活，也擁有屬於自己溫暖的家。

萬里 保暖

延伸閱讀

影／老翁招手上嘉縣公車突暈眩摔落受傷 司機報警送醫

影／又有貨車不禮讓行人 台中老翁被撞掛在後照鏡爆血

老翁台北市區駕車迷途打轉5小時 警調監視器順利找到人

老翁病逝視障妻子無法處理後事 嘉警代尋離家養女返家奔喪處理

相關新聞

垃圾桶論戰蔣萬安被酸 游淑慧轟柯文哲：失憶還是翻車？

要不要增設垃圾桶持續熱議，前市長柯文哲批評副市長李四川「與其恢復垃圾桶，不如教育市民少產生垃圾或有垃圾帶回去」，柯並提垃...

世界宗教博物館攜手多組織 組跨宗教彈琴說愛音樂會

為響應聯合國每年2月第一周的「跨宗教和諧周」，世界宗教博物館今年攜手多團體舉辦跨宗教「彈琴說愛音樂會」，活動安排不同宗教...

北市要不要增設垃圾桶？黃珊珊籲勿民粹式倉促上路

台北市要不要增設垃圾桶，引發論戰，北市副市長黃珊珊今天也在臉書提到，對新政府政策不想多做批評，但如果要改變過去的政策，就...

滬尾櫻花大道花開5成 避人潮遊客輕鬆賞花

春暖花開是走春的好時機，許多遊客都到淡水天元宮後山賞櫻，人潮蜂擁，但在淡水區還有另一條賞櫻祕境，從鄧公路往樹林口的「滬尾櫻花大道」，最近櫻花開始綻放，花開5成，許多遊客也都揪團三五好友一起上山健走賞山櫻。

新北少年隊輔導中輟生有成 連3年獲「全國中輟預防業務」績優單位

新北市少年警察隊長期協尋、輔導中輟生有成，榮獲「111年全國中輟預防業務」行政機關組績優單位，少年隊指出，已經連續3年獲...

平溪天燈節挑戰雙主燈升空 將上演「兔子追紅蘿蔔」畫面

2023新北市平溪天燈節雙主燈「新北兔YOU」今天亮相，今年首度挑戰雙燈齊飛，5日元宵節當晚，20呎高的「好彩頭」、「好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。