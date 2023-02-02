新北少年隊輔導中輟生有成 連3年獲「全國中輟預防業務」績優單位

新北市少年警察隊長期協尋、輔導中輟生有成，榮獲「111年全國中輟預防業務」行政機關組績優單位，少年隊指出，已經連續3年獲獎，去年深入校園，與國中校方高關懷班學生直接接觸，除了辦理多次戶外活動，更邀請司法及保護少年工作者與少年們面對面談心，期許成為他們的後盾。

新北少年隊指出，長期跟教育局及各級學校合作下，每個月在中輟生聯繫會議針對特殊個案提供協助，同時積極介入國小新生未入學失蹤個案，在有限時間內尋獲中輟失蹤學童，確保平安，若發現需保護個案，會配合社會局協助安置。

日前新北市有一名國小新生應入學卻未入學學童小玲（化名），經新北少年隊調查，因小玲母親有案在身遭通緝，為躲避警方查緝，母親帶著小玲與男友租屋苗栗，致無法就學。尋獲小玲時，母女二人正以泡麵裹腹，處境可憐，隨後通報社會局協同安置，期望能給小玲一個穩定的就學環境。