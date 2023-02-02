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新北少年隊輔導中輟生有成 連3年獲「全國中輟預防業務」績優單位

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市少年隊長期協尋、輔導中輟生有成，榮獲「111年全國中輟預防業務」行政機關組績優單位。記者翁至成／翻攝
新北市少年隊長期協尋、輔導中輟生有成，榮獲「111年全國中輟預防業務」行政機關組績優單位。記者翁至成／翻攝

新北市少年警察隊長期協尋、輔導中輟生有成，榮獲「111年全國中輟預防業務」行政機關組績優單位，少年隊指出，已經連續3年獲獎，去年深入校園，與國中校方高關懷班學生直接接觸，除了辦理多次戶外活動，更邀請司法及保護少年工作者與少年們面對面談心，期許成為他們的後盾。

新北少年隊指出，長期跟教育局及各級學校合作下，每個月在中輟生聯繫會議針對特殊個案提供協助，同時積極介入國小新生未入學失蹤個案，在有限時間內尋獲中輟失蹤學童，確保平安，若發現需保護個案，會配合社會局協助安置。

日前新北市有一名國小新生應入學卻未入學學童小玲（化名），經新北少年隊調查，因小玲母親有案在身遭通緝，為躲避警方查緝，母親帶著小玲與男友租屋苗栗，致無法就學。尋獲小玲時，母女二人正以泡麵裹腹，處境可憐，隨後通報社會局協同安置，期望能給小玲一個穩定的就學環境。

新北少年隊長林柏宏說，中輟生的成因複雜，警察扮演的是家長及學校的後盾，尤其學校及家長對於中輟學生校外交往狀況通常難以掌握，因此，必須透過警察社區訪查機會，有效發掘這些學生的問題，並透過各項勤務作為，斷絕可能潛在誘因，並提供適當正向活動，建立正確交友觀念，才能讓學生回歸校園。

新北少年隊長林柏宏說，中輟生的成因複雜，警察扮演的是家長及學校的後盾。記者翁至成／翻攝
新北少年隊長林柏宏說，中輟生的成因複雜，警察扮演的是家長及學校的後盾。記者翁至成／翻攝
新北市少年隊2月1日在市政會議上，把獎項獻給市長，新北少年隊連續3年獲頒此項獎，更是這次新北市政府唯一獲獎的行政機關。記者翁至成／翻攝
新北市少年隊2月1日在市政會議上，把獎項獻給市長，新北少年隊連續3年獲頒此項獎，更是這次新北市政府唯一獲獎的行政機關。記者翁至成／翻攝

警察 失蹤 輟學生 教育局

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