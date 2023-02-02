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台灣燈會踩街遊行2月5日登場 19團隊逾500人演出

中央社／ 台北2日電

2023台灣燈會5日登場，當天下午將有19組團隊、逾500名表演者共同參與的踩街遊行活動。台北市府提醒，遊行路線為繞行台北市政府，市府路等部分路段4日起會階段式封閉。

台灣燈會昨天啟動試營運，將在5日正式開幕並舉辦踩街遊行活動。台北市文化局透過新聞稿說明，5日下午1時30分至下午3時30分，19組國內外頂尖演藝團隊、逾500名表演者將在台北市市政大樓周邊輪番上陣，為燈會帶來兼具傳統及當代的華麗演出。

表演團隊包含台灣戲曲學院青年團、花蓮高工原舞隊與瑪大藝術恆舞集、何曉玫、台北市立大學醒獅隊、精靈幻舞舞團、韓國傳統舞蹈團、四季舞、台北市建國中學樂旗隊、台北市雙園國中藝術才能舞蹈班、台北市景美女子高中樂儀旗隊等。

文化局表示，此次遊行參與團隊由交通部觀光局、台北市文化局、台北表演藝術中心共同邀請，隊伍將從市政大樓南大門往北大門出發，並在西大門口進行定點演出，同時在府前廣場設置觀賞區，邀請民眾一同前往欣賞。

文化局提醒，市府路、松高路、松壽路、松智路等部分路段將從4日起階段式封閉，汽機車停車也會配合進行停車管制，周邊公車將取消停靠站位。

台灣燈會

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