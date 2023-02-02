平溪天燈節挑戰雙主燈升空 將上演「兔子追紅蘿蔔」畫面

2023新北市平溪天燈節雙主燈「新北兔YOU」今天亮相，今年首度挑戰雙燈齊飛，5日元宵節當晚，20呎高的「好彩頭」、「好運萌兔」主燈升空後，將出現兔子追著紅蘿蔔的畫面，期盼每一個人在新的一年，都能把握住好運，讓生活更美好。

今年天燈首場活動「愛在元宵兔給樂」，5日在十分廣場登場，採用兔年意象及胡蘿蔔造型的新北兔YOU主燈，由知名畫家面具兔（Rabbit with Mask）及有天燈大師稱號的胡民樹共同創作。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉與胡民樹，今天下午在平溪國中活動中心共同為主燈揭幕，將好運萌兔、好彩頭呈現在遊客面前。

好運萌兔主燈外型是俏皮兔子坐在耀眼的金元寶中，身穿新春喜慶背心，拿著「愛在元宵兔給樂（together）」春聯，祝福大家新的一年「錢兔似錦，兔吉利來」。紅蘿蔔天燈則是象徵好彩頭、福運到。

楊宗珉說，「新北兔YOU」雙主燈5日將在十分廣場與百盞兔子剪影天燈齊飛。當日上午10點起在活動會場發放天燈券，歡迎民眾排隊領取，一起放天燈，並能近距離欣賞天燈升空絕美畫面。

觀旅局表示，平溪天燈節今天首度挑戰20呎雙主燈齊飛，好運萌兔與紅蘿蔔主燈冉冉升空時，可能出現兔子追著紅蘿蔔的逗趣畫面。