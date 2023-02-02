快訊

遊客擠滿公車！京都宣布：「巴士一日券」今年9月底停賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平溪天燈節挑戰雙主燈升空 將上演「兔子追紅蘿蔔」畫面

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府觀旅局長楊宗珉（右）與天燈大師胡民樹，今天共同主持「好運萌兔」、「好彩頭」雙主燈亮相活動。圖／新北觀旅局提供
新北市政府觀旅局長楊宗珉（右）與天燈大師胡民樹，今天共同主持「好運萌兔」、「好彩頭」雙主燈亮相活動。圖／新北觀旅局提供

2023新北市平溪天燈節雙主燈「新北兔YOU」今天亮相，今年首度挑戰雙燈齊飛，5日元宵節當晚，20呎高的「好彩頭」、「好運萌兔」主燈升空後，將出現兔子追著紅蘿蔔的畫面，期盼每一個人在新的一年，都能把握住好運，讓生活更美好。

今年天燈首場活動「愛在元宵兔給樂」，5日在十分廣場登場，採用兔年意象及胡蘿蔔造型的新北兔YOU主燈，由知名畫家面具兔（Rabbit with Mask）及有天燈大師稱號的胡民樹共同創作。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉與胡民樹，今天下午在平溪國中活動中心共同為主燈揭幕，將好運萌兔、好彩頭呈現在遊客面前。

好運萌兔主燈外型是俏皮兔子坐在耀眼的金元寶中，身穿新春喜慶背心，拿著「愛在元宵兔給樂（together）」春聯，祝福大家新的一年「錢兔似錦，兔吉利來」。紅蘿蔔天燈則是象徵好彩頭、福運到。

楊宗珉說，「新北兔YOU」雙主燈5日將在十分廣場與百盞兔子剪影天燈齊飛。當日上午10點起在活動會場發放天燈券，歡迎民眾排隊領取，一起放天燈，並能近距離欣賞天燈升空絕美畫面。

觀旅局表示，平溪天燈節今天首度挑戰20呎雙主燈齊飛，好運萌兔與紅蘿蔔主燈冉冉升空時，可能出現兔子追著紅蘿蔔的逗趣畫面。

觀旅局呼籲民眾，參加平溪天燈節多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車往返會場，並配合各項防疫措施。平溪天燈節相關訊息，可上官網、新北市觀光旅遊網或加入臉書新北旅客臉書粉絲團查詢。

新北市政府觀旅局長楊宗珉（右）與天燈大師胡民樹，今天共同主持「好運萌兔」、「好彩頭」雙主燈亮相活動。圖／新北觀旅局提供
新北市政府觀旅局長楊宗珉（右）與天燈大師胡民樹，今天共同主持「好運萌兔」、「好彩頭」雙主燈亮相活動。圖／新北觀旅局提供

天燈 平溪 兔年 春聯 元宵節

延伸閱讀

童綜合醫院新春團拜創意 兔子警察狐狸與樹懶人偶都出現

平溪天燈節2月5日登場 台鐵調整平溪／深澳線列車時刻

兔子徒手挖地道救出受困貓！開完路「把土整平」網驚呆：太過專業

眾所期待！平溪天燈節「這兩日」登場 交管接駁資訊一手掌握

相關新聞

「最美里長」陳紫渝發元宵節燈籠啦！ 嬌喊「幸福me兔」引網友暴動

號稱最美里長的新北永和永福里長陳紫渝參選以來話題就不斷，繼先前西元新年發寫真年曆暴動後，近期因應元宵節，再公布要新發「兔...

平溪天燈節挑戰雙主燈升空 將上演「兔子追紅蘿蔔」畫面

2023新北市平溪天燈節雙主燈「新北兔YOU」今天亮相，今年首度挑戰雙燈齊飛，5日元宵節當晚，20呎高的「好彩頭」、「好...

國民黨「世代融合是必要」 議員徐弘庭盼讓七年級生戰場努力

藍營不少青壯世代的北市議員，近來紛紛表態投入黨內立委初選。北市議員秦慧珠認為，「世代交替」這種講法有爭權奪利之嫌，應是世...

青年城市外交 新北與日本米澤市創生交流

為結合產官學資源對接輔導青年，以政策與行動支持青年推動在地創業，新北市青年局今與日本米澤市舉辦青年創生交流座談，並與日本...

今開江翠重劃區臨時廳舍公聽會 消防局：100公尺不鳴笛

新北市消防局板橋莒光廳舍因老舊須拆除，市府決定在板橋江翠重劃區興建臨時廳舍，引起反彈。新北市議員葉元之接受陳情，今開公聽...

文史工作者曝距汐止車站2分鐘 增設五堵火車站全為運送煤礦

新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，出席者各自述說自身煤礦故事。輔仁大學社會學系教授戴伯芬也分享當礦工的「阿嬤」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。