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國民黨「世代融合是必要」 議員徐弘庭盼讓七年級生戰場努力

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員徐弘庭。本報系資料照／記者曾原信攝影
國民黨台北市議員徐弘庭。本報系資料照／記者曾原信攝影

藍營不少青壯世代的北市議員，近來紛紛表態投入黨內立委初選。北市議員秦慧珠認為，「世代交替」這種講法有爭權奪利之嫌，應是世代融合。有意挑戰大安文山區立委賴士葆的北市議員徐弘庭說，傳承與世代融合本是必要，國民黨應讓七年級世代有機會在政治戰場付出努力。

徐弘庭表示，國民黨有嚴重的世代結構問題，如何適度讓政黨的世代結構更符合台灣的社會結構，就顯得相當重要。

他把國民黨比喻成公司，領導階層、工作階層是現今的七年級生，他們是各個企業的付出主力，也因如此，國民黨當然要考慮讓七年級世代，有機會在政治戰場努力與付出。

徐弘庭說，他做了12年助理、9年議員，在國民黨從黨代表一路做到中常委，當然希望如果有更多學習與發展空間，未來也才更有能力付出。

他強調不是要「世代交替」，如果國民黨要永續發展、政黨的兩岸和平路線要延續，就得考慮世代發展的問題，現在應該要「世代融合」，讓七年級世代有準備受磨練上戰場的機會，否則很難延續下去。

國民黨 議員 徐弘庭

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