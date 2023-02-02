青年城市外交 新北與日本米澤市創生交流

為結合產官學資源對接輔導青年，以政策與行動支持青年推動在地創業，新北市青年局今與日本米澤市舉辦青年創生交流座談，並與日本自民黨青年局長鈴木憲和視訊連線，新北市副市長謝政達指出，新北市近年積極推動在地創生，強化在地特色發展，期透過此次座談串聯台日情誼、提供新北更多未來青年創生的觀點與經驗。

謝政達指出，跟日本一樣，都市化、老年化及少子化也是台灣面臨的挑戰。新北市這幾年也積極推動在地創生，鼓勵及協助青年團隊透過設計、品牌及體驗行銷等方式，強化在地特色發展，吸引更多人居留造訪，期許透過此次座談串聯台日情誼、提供新北更多未來青年創生的觀點與經驗。

現場出席包括日本台灣交流協會台北事務所涉外室主任柿澤未知、日本米澤市前SDGs市政顧問和TSUNAGU執行長伊藤夢人、PLAT YONEZAWA宮嶌浩聡社長及青山浩子行銷長、以及新北市金山漫遊創辦人賴家華與陽明山水溫泉會館執行董事廖山雲，分享如何善用自身專業、創意與優勢推動在地創生。

鈴木憲和表示，去年4月與新北市長侯友宜及青年局線上會議中已認識新北市及青年局所推的業務，透過這次的交流更加了解新北市對協助青年在地創生的努力，期待可以跟新北市有更多實體交流合作。

現場出席的TSUNAGU執行長伊藤夢人表示，一直致力推動米澤市地區振興以及地方城市SDGs項目，透過這次的交流活動，了解新北市青年返鄉故事，發現許多問題與日本推動地方創生時面對的困難類似，未來可以互相取經交流。PLAT YONEZAWA宮嶌浩聡社長宮嶌浩聡則為推動社區活化，成立米澤觀光推動協議會，希望帶動觀光轉型創造活化契機。