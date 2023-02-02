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「最美里長」陳紫渝發元宵節燈籠啦！ 嬌喊「幸福me兔」引網友暴動
號稱最美里長的新北永和永福里長陳紫渝參選以來話題就不斷，繼先前西元新年發寫真年曆暴動後，近期因應元宵節，再公布要新發「兔兔小提燈」。陳於臉書上表示，因元宵節將近，將發放小提燈給里民應景；貼文一出果然再引暴動，不少網友直呼好想要。
陳紫渝說明，元宵節將近，可愛的兔子提燈相當應景，只要設籍永福里的居民皆能領取，一人限領兩份，數量有限、領完為止。時間為即起周一至周六早上9點至中午12點、下午3點至晚間7點，皆可到永福里辦領取。她同時也祝和大家「萬兔順利」、「幸福me兔」。
貼文一出一小時左右，按讚數已近萬、留言數也近500人，網友留言「全台都永福里」、「你已經涉及在我心裡了」、「好可愛、好美」、「又要大排長龍」、「元宵節快樂」等，回應相當熱絡。
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