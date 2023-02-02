今開江翠重劃區臨時廳舍公聽會 消防局：100公尺不鳴笛

新北市消防局板橋莒光廳舍因老舊須拆除，市府決定在板橋江翠重劃區興建臨時廳舍，引起反彈。新北市議員葉元之接受陳情，今開公聽會，民眾在會上質疑，板橋用地多，為何偏選在住宅區內？另也擔憂後續噪音問題。消防局回應，會到場會勘，研議在100公尺內不鳴笛，減少噪音問題，另只要莒光廳舍完工，臨時廳舍便會拆除。

板橋莒光廳舍被判定為海砂屋，有建物安全問題，消防局決定在板橋華江七路的國中小預定地設置臨時廳舍，預計今年6月完工進駐。不過因該處是純住宅區，加上消防局沒有與地方溝通便自行決定，讓居民認為被突襲相當不滿，葉元之今開公聽會，讓民眾與消防局當面溝通。

民眾陳先生認為，文中小預定地是文教區，使用應有其規範，若只要加上「臨時」2字，是不是只要學校沒蓋前，市府都能拿來做「任何」用途？

張先生說，板橋應有許多土地可利用，為何偏偏要挑選在住宅區興建消防局臨時廳舍，使影響的人數達到上萬人？質疑消防局為何不尋找更合適的地方興建，還有臨時廳舍未來會不會又延長使用期限？

林小姐認為，大家都擔心噪音、交通問題，擔心消防車進出會不斷鳴笛，並造成原本就經常塞車、發生車禍的華江七路變得更加壅塞，盼消防局提出解方。

葉元之指出，消防局應該評估，板橋周邊是否有更適合的地區可興建臨時廳舍，將噪音及交通的影響範圍降至最低。

葉元之表示，若消防局非得在該區興建不可，也希望能好好跟居民溝通，並做好配套措施，至少能讓居民不受到噪音問題影響，在消防車行駛路線也要做好評估與規畫。

消防局回應，市府會派人、車到場會勘，研議在消防車出勤100公尺內盡量不鳴笛，減少對周邊居民造成的噪音問題。至於交通部分，因為江子翠部分仍會有救災需求，消防車不大可能只走環河西路，有必要時還是會走華江七路行經市區。

消防局提到，關於用地問題，目前市府尚未興建學校，法規也沒有規定不可以拿來作為其他臨時用途，所以沒有違法問題，不過他們也會提供聯繫窗口，若有問題，可提供居民反應。