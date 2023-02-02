快訊

直播／上升41.5%！本土+2萬6793例「比上周四多7859例」 境外+292、死亡+74

蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文史工作者曝距汐止車站2分鐘 增設五堵火車站全為運送煤礦

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，汐止調解委員會主席王安成分享保存「汐止東山煤礦」的心路歷程。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，汐止調解委員會主席王安成分享保存「汐止東山煤礦」的心路歷程。圖／陳世偉提供

新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，出席者各自述說自身煤礦故事。輔仁大學社會學系教授戴伯芬也分享當礦工的「阿嬤」生命故事，提及阿嬤與伴侶「預約另一個來生」繪製畫像留存，讓在場人士深受感動。

新北市圖、台灣藝術創生文化基金會和雲林科技大學，合辦朱健炫煤礦攝影展，並在昨天舉辦新北煤礦文化沙龍，邀請基隆、新北、桃園大溪等地煤礦文化工作者，分享人生故事。

台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉表示，新北市瑞芳區猴硐有一群老礦工，努力傳承煤礦文化，為來自各地不同世代遊客導覽解說，感動許多人。其他地方還有很多煤礦文化工作者，他們的努力也需要被看見。未來將以沙龍作為文化平台，連結各地人士推廣。

汐止調解委員會主席王安成分享40年來，保存「汐止東山煤礦」的心路歷程。他說，當年汐止鄉長社區不但有運煤蒸氣火車，還有人力輕便車，透過2座吊橋運往基隆河對岸的集煤場，讓台鐵增設五堵火車站運煤，距離汐止火車站僅2分鐘車程。

戴伯芬是新北「海山煤礦」礦工的後代，她追溯阿嬤的生命歷程，寫成「末代女礦工──張桂的生命故事」，獲得 Matters 寫作平台及文藝復興基金會舉辦的「在場 · 非虛構寫作獎學金」二等獎。

戴伯芬說，日治時代因為女性的工資相較男性比較便宜，所以也有女性跟著先生一起下坑工作。其實從日本有個職業叫炭礦婦，就是指在礦坑裡面工作的女性。1960年代台灣工業慢慢發展，原住民男性礦工慢慢成為挖礦主力。

新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸提到與國際工業遺產保護委員會、台日煤礦文化交流經驗，希望讓台灣的煤礦工業遺產被世界看見。「百年菁桐坑」作者、建築師陳勤忠分享協助菁桐礦業文化保存30年的點點滴。

猴硐礦工文史館創辦人周朝南當了一輩子礦工，重現許多「原汁原味」的礦工生活。他說，早年煤礦開撐起台灣能源與經濟發展，煤礦就是當年的護國神山。

新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，建築師陳勤忠分享協助菁桐礦業文化保存30年的點點滴。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，建築師陳勤忠分享協助菁桐礦業文化保存30年的點點滴。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸希望讓台灣的煤礦工業遺產被世界看見。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸希望讓台灣的煤礦工業遺產被世界看見。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，猴硐礦工文史館創辦人周朝南重現許多原汁原味的礦工生活。。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，猴硐礦工文史館創辦人周朝南重現許多原汁原味的礦工生活。。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，輔大教授戴伯芬分享追溯當過礦工的阿嬤生命歷程。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，輔大教授戴伯芬分享追溯當過礦工的阿嬤生命歷程。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，分享各地煤礦故事。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，分享各地煤礦故事。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，分享各地煤礦故事。圖／陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，分享各地煤礦故事。圖／陳世偉提供

汐止

延伸閱讀

也是護國神山！朱健炫用鏡頭訴說煤礦故事 女礦工入鏡

中鋼、中鴻 下游訂單湧現

【Daily Podcast】德國反擴大開採煤礦抗議／英國政府預計否決蘇格蘭《性別認同改革法》／伊朗擬處罰違反頭巾法的女性

比特幣上漲 礦工也回來了！挖礦難度大增10%創新高

相關新聞

垃圾桶論戰 大數據專家：垃圾桶試辦先設蔣萬安家門口？

台北市要不要增設垃圾桶引熱議，台北市長蔣萬安昨受訪說，北市研考會2020年時做過調查，超過七成市民希望增設垃圾桶，會透過...

今開江翠重劃區臨時廳舍公聽會 消防局：100公尺不鳴笛

新北市消防局板橋莒光廳舍因老舊須拆除，市府決定在板橋江翠重劃區興建臨時廳舍，引起反彈。新北市議員葉元之接受陳情，今開公聽...

文史工作者曝距汐止車站2分鐘 增設五堵火車站全為運送煤礦

新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，出席者各自述說自身煤礦故事。輔仁大學社會學系教授戴伯芬也分享當礦工的「阿嬤」...

台灣燈會結合東區商圈 43件燈飾藝品入店吸人氣

為刺激經濟，「2023台灣燈會在台北」與國內外藝術家合作，打造43件燈飾藝術品妝點東區商圈，藝術入店作品主要集中在捷運忠...

蔣萬安稱「7成民意挺增設垃圾桶」 網敲碗：設在贊成的人家門口

台北市副市長李四川有意恢復柯文哲任內撤掉的垃圾桶，有里長反彈稱「反對走回頭路」，蔣萬安回應，超過七成台北市民希望增設垃圾桶，會透過專業評估，針對有需求的地方增設垃圾桶，垃圾桶話題掀起PTT網友論戰。

平溪天燈節2月5日登場 台鐵調整平溪／深澳線列車時刻

新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中登場，台鐵局為加強疏運活動人潮，於活動舉辦當日（2月5日及2月11日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。