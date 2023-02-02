文史工作者曝距汐止車站2分鐘 增設五堵火車站全為運送煤礦

新北市立圖書館舉辦「新北煤礦文化沙龍」活動，出席者各自述說自身煤礦故事。輔仁大學社會學系教授戴伯芬也分享當礦工的「阿嬤」生命故事，提及阿嬤與伴侶「預約另一個來生」繪製畫像留存，讓在場人士深受感動。

新北市圖、台灣藝術創生文化基金會和雲林科技大學，合辦朱健炫煤礦攝影展，並在昨天舉辦新北煤礦文化沙龍，邀請基隆、新北、桃園大溪等地煤礦文化工作者，分享人生故事。

台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉表示，新北市瑞芳區猴硐有一群老礦工，努力傳承煤礦文化，為來自各地不同世代遊客導覽解說，感動許多人。其他地方還有很多煤礦文化工作者，他們的努力也需要被看見。未來將以沙龍作為文化平台，連結各地人士推廣。

汐止調解委員會主席王安成分享40年來，保存「汐止東山煤礦」的心路歷程。他說，當年汐止鄉長社區不但有運煤蒸氣火車，還有人力輕便車，透過2座吊橋運往基隆河對岸的集煤場，讓台鐵增設五堵火車站運煤，距離汐止火車站僅2分鐘車程。

戴伯芬是新北「海山煤礦」礦工的後代，她追溯阿嬤的生命歷程，寫成「末代女礦工──張桂的生命故事」，獲得 Matters 寫作平台及文藝復興基金會舉辦的「在場 · 非虛構寫作獎學金」二等獎。

戴伯芬說，日治時代因為女性的工資相較男性比較便宜，所以也有女性跟著先生一起下坑工作。其實從日本有個職業叫炭礦婦，就是指在礦坑裡面工作的女性。1960年代台灣工業慢慢發展，原住民男性礦工慢慢成為挖礦主力。

新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸提到與國際工業遺產保護委員會、台日煤礦文化交流經驗，希望讓台灣的煤礦工業遺產被世界看見。「百年菁桐坑」作者、建築師陳勤忠分享協助菁桐礦業文化保存30年的點點滴。