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賴清德殷切交代照顧資深黨員 南市送生日賀卡及蛋糕

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨主席賴清德叮嚀要多關心資深黨員，資深黨員生日南市黨部送卡片及蛋糕。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨主席賴清德叮嚀要多關心資深黨員，資深黨員生日南市黨部送卡片及蛋糕。圖／民進黨南市黨部提供

民進黨台南市黨部今天表示，開春第一件重要事情是關懷資深黨員，資深黨員生日除賀卡外還有蛋糕，主委潘新傳表示，之前黨主席賴清德也耳提面命要關心資深黨員，唯有重視傳承才能壯大台灣。

潘新傳說，1月14日黨主席投票前一晚，副總統賴清德回鄉舉辦向黨員報告說明會，會後耳提面命，台南是民主聖地，面對選舉失敗，民進黨要「打斷手骨顛倒勇」；台南是重要的指標，要多多關心資深黨員，要重新擦亮民進黨「綠色執政、品質保證」的招牌要，還需要靠資深黨員共同打拼努力。

潘新傳表示，黨部以具體行動實踐主席關懷資深黨員的永續目標，年前已發送禮券，今印製與主席賴清德聯名生日賀卡及蛋糕，給資深黨員滿滿的祝福；潘強調，民進黨九合一選舉失敗後也陷入最黑暗的夜晚，相信只要加強團結、檢討改進、保持理想、拿出志氣，最寒冷、最長的夜晚一定會過去。他說，選後在外聽到資深黨員的建言，無論是建議或批判，深深感受到前輩們對這個黨的疼愛，以及對台灣的關心和支持，市黨部一定謹記黨主席交辦事宜，做好與黨員的雙向溝通。

市黨部執行長張孟暉說，生日蛋糕由台南10大伴手禮廠商製作，就是要讓資深黨員感受黨部暖暖的關懷，且飲水要思源，民進黨如今得以獲得民眾支持，都是先人努力奮鬥的累積，應感謝黨內民主前輩，唯有重視傳承才能真正壯大台灣，因此黨部，以具體行動關懷和照顧資深黨員，感受到民進黨的溫暖與重視。

民進黨主席賴清德叮嚀要多關心資深黨員，資深黨員生日南市黨部送卡片及蛋糕。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨主席賴清德叮嚀要多關心資深黨員，資深黨員生日南市黨部送卡片及蛋糕。圖／民進黨南市黨部提供

民進黨 台南 生日

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