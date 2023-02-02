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台灣燈會結合東區商圈 43件燈飾藝品入店吸人氣

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
藝術家仰角35度將自己創造的恐龍角色融入知名手搖飲料店「再睡5分鐘」中，史前大怪獸化身外送快遞員。圖／北市觀傳局提供
藝術家仰角35度將自己創造的恐龍角色融入知名手搖飲料店「再睡5分鐘」中，史前大怪獸化身外送快遞員。圖／北市觀傳局提供

為刺激經濟，「2023台灣燈會在台北」與國內外藝術家合作，打造43件燈飾藝術品妝點東區商圈，藝術入店作品主要集中在捷運忠孝復興站至國父紀念館站的巷弄內；北市觀傳局還推出台北通App電子集章活動，完成任務還可以抽獎，包括現金、飯店住宿券等。不過就有店家反映，活動早在1月7日開跑，至今成效不彰。

北市商業處邀請法國、西班牙、美國、加拿大、馬來西亞及日本等7位藝術家、國內36位藝術家與台北市立大學視覺藝術學系合作，打造43件藝術作品，讓「藝術入店」，並配合活動帶起商機，從餐飲、酒吧、書店、選物、服飾等店面都參與其中。

不過參與的店家指出，原以為北市府會大力宣傳，結果導覽地圖上只有看見「藝術入店」的位置，完全沒有店家介紹，每件藝術品都不同，還有民眾以為是店家自己的創作，活動開跑至今沒有看見成效，反而是浪費資源，若好好宣傳，各家店都有機會成為打卡景點。

對此，觀傳局與商業處今舉行台灣燈會例行記者會，宣傳「藝術入店」活動。商業處表示，台灣燈會特別將燈區範圍延伸至孕育潮流文化的東區商圈，除了沿著忠孝東路段設置 16件中、大型燈飾作品外，商圈巷弄裡也由專業藝術團隊媒合店家與藝術家，設置43件「藝術入店」作品，注入藝術新活力。

商業處介紹，加拿大藝術家Liam Morgan於「boven雜誌圖書館」以繁榮的夜間色彩及人工照明技術作為發想，懸掛大型動態燈光裝置「Ngan Wat:Taipei」，創造出富有節日氣氛的台北意象，引發民眾對於樹木與作品相互依存的探尋；藝術家Leho透過台北通結合AR技術，於「富士堂」進行現場彩繪，以幻獸風格繪製出東區溫暖夜貓。

另外，商業處也推出台北通App「2023台灣燈會電子集章」活動，邀請民眾集章抽獎，還加碼祭出支線任務「特約店家加碼抽」，每人每日於每間特約商店消費不限金額，即可獲得1張加碼抽獎券，獎項包含現金6000元、晶華酒店住宿券、 500組氣炸烤箱、電動擦地機、IPhone14 Pro Max等，就盼刺激消費帶動商機。

藝術家Leho透過台北通結合AR技術，於「富士堂」進行現場彩繪，以幻獸風格繪製出東區溫暖夜貓。圖／北市觀傳局提供
藝術家Leho透過台北通結合AR技術，於「富士堂」進行現場彩繪，以幻獸風格繪製出東區溫暖夜貓。圖／北市觀傳局提供
加拿大藝術家Liam Morgan於「boven雜誌圖書館」以繁榮的夜間色彩及人工照明技術作為發想，懸掛大型動態燈光裝置「Ngan Wat:Taipei」。圖／北市觀傳局提供
加拿大藝術家Liam Morgan於「boven雜誌圖書館」以繁榮的夜間色彩及人工照明技術作為發想，懸掛大型動態燈光裝置「Ngan Wat:Taipei」。圖／北市觀傳局提供

台灣燈會 藝術家 台北市立大學

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